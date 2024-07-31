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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Тополиный пух» обошел «Васю не в себе» и «Бывшего в помощь»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (CP), фильмы ужасов ЖУТЬ (EXP) и СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ (WP), приключенческое фэнтези ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС (AK). 

Новая летняя комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ предварительно заработала 311,7 тыся рублей. Новинка с участием Антона Лапенко оставила позади аналоги ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но уступила картинам ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ТУР С ИВАНУШКАМИ 873,9
НЕПОСЛУШНИКИ 839,7
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8
ТОПОЛИНЫЙ ПУХ 311,7
ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 281,7
БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ  234,7

Предварительный результат подросткового фэнтези ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС оказался равен 66 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед большинство аналогов, включая недавних ХРАНИТЕЛЕЙ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (98,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн), а также ВОЛШЕБНУЮ ФЛЕЙТУ (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и КАСПЕРА (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ 98,2
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 87,0
КАСПЕР 72,3
ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС 66,0

Из двух рассмотренных хорроров сильнее выступила ЖУТЬ, собравшая 54,4 тысяч рублей. Среди прочего новинка не дотянулась до фильмов ужасов ПОЛТЕРГЕЙСТ (97,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и МЕТКИ ТЬМЫ (88,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн), но в то же время обогнала ленты СКРЕЖЕТ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн), ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн) и  ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В свою очередь СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ заработала на предпродажах 30,9 тысяч рублей. Хоррор выступил вровень с картиной ОНИ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,6 млн) и обошел КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (25,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн), но проиграл лентам НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (119,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,1 млн) и КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО 119,6
ПОЛТЕРГЕЙСТ 97,5
КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1
МЕТКИ ТЬМЫ 88,3
КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ 57,6
ЖУТЬ 54,4
СКРЕЖЕТ 50,5
ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 50,4
ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5
СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ 30,9
ОНИ 30,4
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ… 25,6

Фото: кадр со съемок фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

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31.07.2024 Автор: Никита Никитин

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