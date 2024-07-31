Предпродажи уикенда: «Тополиный пух» обошел «Васю не в себе» и «Бывшего в помощь»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (CP), фильмы ужасов ЖУТЬ (EXP) и СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ (WP), приключенческое фэнтези ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС (AK).
Новая летняя комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ предварительно заработала 311,7 тыся рублей. Новинка с участием Антона Лапенко оставила позади аналоги ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но уступила картинам ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|873,9
|НЕПОСЛУШНИКИ
|839,7
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
|ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
|311,7
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|281,7
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|234,7
Предварительный результат подросткового фэнтези ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС оказался равен 66 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед большинство аналогов, включая недавних ХРАНИТЕЛЕЙ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (98,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн), а также ВОЛШЕБНУЮ ФЛЕЙТУ (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и КАСПЕРА (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ
|98,2
|ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|87,0
|КАСПЕР
|72,3
|ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС
|66,0
Из двух рассмотренных хорроров сильнее выступила ЖУТЬ, собравшая 54,4 тысяч рублей. Среди прочего новинка не дотянулась до фильмов ужасов ПОЛТЕРГЕЙСТ (97,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и МЕТКИ ТЬМЫ (88,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн), но в то же время обогнала ленты СКРЕЖЕТ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн), ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В свою очередь СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ заработала на предпродажах 30,9 тысяч рублей. Хоррор выступил вровень с картиной ОНИ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,6 млн) и обошел КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (25,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн), но проиграл лентам НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (119,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,1 млн) и КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО
|119,6
|ПОЛТЕРГЕЙСТ
|97,5
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|МЕТКИ ТЬМЫ
|88,3
|КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ
|57,6
|ЖУТЬ
|54,4
|СКРЕЖЕТ
|50,5
|ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
|50,4
|ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
|СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ
|30,9
|ОНИ
|30,4
|КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ…
|25,6
Фото: кадр со съемок фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
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31.07.2024 Автор: Никита Никитин