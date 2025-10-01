Предпродажи уикенда: «(Не)искусственный интеллект» опережает вторых «Нахимовцев»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные комедии МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI) отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим фантастику для всей семьи (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG), приключенческий фильм НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CAO) и фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG).
Предпродажи семейной фантастики (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ составили 471,5 тысяч рублей. Новинка уступила картине ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,6 млн), но оставила позади более похожие семейные ленты АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (413,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,7 млн) и РОБО (344,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 35 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|946,3
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|471,5
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
|ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА
|413,8
|РОБО
|344,4
Предварительные продажи билетов ленты НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ составили 372,9 тысяч рублей. Новинка уступила проекту ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (505,2 рублей, стартовые сборы – 23 млн), но в то же время превзошла таких предшественников, как ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (222,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн), первые НАХИМОВЦЫ (237,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,8 млн) и ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 млн рублей, стартовые сборы – 14,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ
|505,2
|НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
|372,9
|НАХИМОВЦЫ
|237,2
|ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
|222,1
|ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА
|210,1
Фантастический боевик МИР В ОГНЕ к текущему моменту собрал 224,8 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже фантастических лент В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,7 млн), ПОСТУПЬ ХАОСА (339,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,1 млн) и КРУШЕНИЕ МИРА (251,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 28 млн), но выше таких аналогов, как ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (168,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,7 млн), ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (148,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 25,7 млн) и КАТАСТРОФА (116,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
|788,3
|ПОСТУПЬ ХАОСА
|339,9
|КРУШЕНИЕ МИРА
|251,6
|МИР В ОГНЕ
|224,8
|ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ
|168,9
|ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
|148,6
|КАТАСТРОФА
|116,1
Фото: кадр из со съемок фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
01.10.2025 Автор: Никита Никитин