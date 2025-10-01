Предпродажи уикенда: «(Не)искусственный интеллект» опережает вторых «Нахимовцев»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные комедии МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI) отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим фантастику для всей семьи (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG), приключенческий фильм НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CAO) и фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG).

Предпродажи семейной фантастики (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ составили 471,5 тысяч рублей. Новинка уступила картине ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,6 млн), но оставила позади более похожие семейные ленты АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (413,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,7 млн) и РОБО (344,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 35 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 946,3 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 471,5 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6 ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА 413,8 РОБО 344,4

Предварительные продажи билетов ленты НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ составили 372,9 тысяч рублей. Новинка уступила проекту ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (505,2 рублей, стартовые сборы – 23 млн), но в то же время превзошла таких предшественников, как ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (222,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн), первые НАХИМОВЦЫ (237,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,8 млн) и ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 млн рублей, стартовые сборы – 14,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ 505,2 НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ 372,9 НАХИМОВЦЫ 237,2 ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ 222,1 ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 210,1

Фантастический боевик МИР В ОГНЕ к текущему моменту собрал 224,8 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже фантастических лент В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,7 млн), ПОСТУПЬ ХАОСА (339,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,1 млн) и КРУШЕНИЕ МИРА (251,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 28 млн), но выше таких аналогов, как ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (168,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,7 млн), ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (148,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 25,7 млн) и КАТАСТРОФА (116,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ 788,3 ПОСТУПЬ ХАОСА 339,9 КРУШЕНИЕ МИРА 251,6 МИР В ОГНЕ 224,8 ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ 168,9 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 148,6 КАТАСТРОФА 116,1

01.10.2025 Автор: Никита Никитин