Предпродажи уикенда: вперед всех вырвалась фантастика «Человек ниоткуда»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастика ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (NKI), мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (VLG), триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (GF), хоррор ПОЛТЕРГЕЙСТ (WP) и комедию ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (AK).
Наибольшие предпродажи среди новинок показала фантастика ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА - 556,4 тыс. Новый режиссерский проект Рената Давлетьярова опередил все недавние похожие проекты СКВОЗЬ ВРЕМЯ (245,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн), ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,4 млн) и ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (52,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
|556,4
|СКВОЗЬ ВРЕМЯ
|245,8
|ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ
|113,4
|ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
|52,1
Новый мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА заработал уверенные 508,2 тысяч рублей. Новый мультфильм превзошел другие анимационные проекты компании «Вольга» ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (398,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн) и ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА
|508,2
|ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК
|398,1
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|368,1
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|354,8
Предпродажи триллера ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ достигли 117,7 тысяч рублей. Новинка проиграла фильму ТЕ, КТО ЖЕЛАЮТ МНЕ СМЕРТИ (176,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 31 млн), но превзошла картины МИЗАНТРОП (112,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и ЗВУК СВОБОДЫ (98 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ
|176,2
|ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ
|117,7
|МИЗАНТРОП
|112,1
|ЗВУК СВОБОДЫ
|98,0
Хоррор ПОЛТЕРГЕЙСТ предварительно освоил 103,2 тысяч рублей. Новый проект компании World Pictures уступил аналогу СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), но смог обойти другие фильмы ужасов дистрибьютора КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
|ПОЛТЕРГЕЙСТ
|103,2
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
Предпродажи комедии ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ составили 98,5 тысяч рублей. Новинка проиграла другому комедийному сиквелу ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн), но в то же время оставила позади прямого предшественника ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ (26,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,4 млн), а также проект СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (88,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2
|152,8
|ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ
|98,5
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|88,2
|ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ
|26,7
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
01.11.2023 Автор: Никита Никитин