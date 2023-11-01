Предпродажи уикенда: вперед всех вырвалась фантастика «Человек ниоткуда»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастика ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (NKI), мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (VLG), триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (GF), хоррор ПОЛТЕРГЕЙСТ (WP) и комедию ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (AK).

Наибольшие предпродажи среди новинок показала фантастика ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА - 556,4 тыс. Новый режиссерский проект Рената Давлетьярова опередил все недавние похожие проекты СКВОЗЬ ВРЕМЯ (245,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн), ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,4 млн) и ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (52,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 556,4 СКВОЗЬ ВРЕМЯ 245,8 ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ 113,4 ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 52,1

Новый мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА заработал уверенные 508,2 тысяч рублей. Новый мультфильм превзошел другие анимационные проекты компании «Вольга» ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (398,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн) и ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА 508,2 ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК 398,1 ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 368,1 ЗВЕРОГОНЩИКИ 354,8

Предпродажи триллера ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ достигли 117,7 тысяч рублей. Новинка проиграла фильму ТЕ, КТО ЖЕЛАЮТ МНЕ СМЕРТИ (176,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 31 млн), но превзошла картины МИЗАНТРОП (112,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и ЗВУК СВОБОДЫ (98 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ 176,2 ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ 117,7 МИЗАНТРОП 112,1 ЗВУК СВОБОДЫ 98,0

Хоррор ПОЛТЕРГЕЙСТ предварительно освоил 103,2 тысяч рублей. Новый проект компании World Pictures уступил аналогу СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), но смог обойти другие фильмы ужасов дистрибьютора КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2 ПОЛТЕРГЕЙСТ 103,2 КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1 ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5

Предпродажи комедии ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ составили 98,5 тысяч рублей. Новинка проиграла другому комедийному сиквелу ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн), но в то же время оставила позади прямого предшественника ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ (26,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,4 млн), а также проект СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (88,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 152,8 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ 98,5 СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 88,2 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ 26,7

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА

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01.11.2023 Автор: Никита Никитин