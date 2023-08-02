top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную шапочку»

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную шапочку»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI), хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG), экшн КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) и семейные проекты 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (AK) и ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (GF).

Семейное фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР демонстрирует уверенные предпродажи, предварительно собрав 2,878 млн рублей. Это меньше показателей самого первого ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, который при предпродажах в 4,4 млн стартовал на 446,5 млн рублей. Однако проект выходил уже довольно давно, в 2017 году, в совершенно другой кинопрокатной ситуации. Более примечательно, что новинка смогла обойти сравнительно недавние референсы ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,69 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн). Также позади осталась наиболее близкая по жанру КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 4,448
БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,878
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,699
ПАЛЬМА 1,108
КРАСНАЯ ШАПОЧКА 0,662

Новый хоррор компании «Вольга» КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ освоил 203,1 тысячи рублей. Это меньше, чем было у проекта КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), но превосходит данные фильмов ужасов 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,5 млн) и СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА 274,6
КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ 203,1
13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5
СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2

Триллер КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ предварительно собрал 148 тысяч рублей. В сравнении с предшествующими южнокорейскими фильмами картина идет по верхней планке, чуть уступив КОРАБЛЮ В ПУСАН (158,7 тысяч, стартовые сборы – 13,1 млн), но превзойдя ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КОРАБЛЬ В ПУСАН 158,7
КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ 148,0
ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ 116,5
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8

Семейная лента 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШАВЕЛЕ и анимация ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ выступили почти на одном уровне, заработав 71,5 тысяч и 68,1 тысяч рублей соответственно. Игровой проект, с одной стороны, проиграл недавним аналогам ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), но смог обойти ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (45,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и предыдущую часть франшизы НЕ ВСЕ ДОМА (15,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,8 млн), вышедшую три года назад. В свою очередь, ДОМОВЯТА обогнали мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (44,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 87,0
10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШАВЕЛЕ 71,5
ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ 68,1
ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ 45,2
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 44,4
НЕ ВСЕ ДОМА 15,1

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

02.08.2023 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

«Ампир V» выйдет летом в Казахстане и Узбекистане
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Фонд кино поддержит 11 национальных картин
Подробнее
«Централ Партнершип» начала регистрацию товарных знаков своего «аналога IMAX»
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто откроет фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
Подробнее
Предпродажи уикенда: комедия «За Палыча!» опередила «Непослушника» и «Быть»
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшим релизом стала российская комедия «За Палыча!»
Подробнее
Второй фестиваль «КАРО.Арт» состоится в Москве с 10 по 15 октября
Подробнее
Объявлены даты проведения фестиваля «Послание к человеку»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: комедия «За Палыча!» вырывается в лидеры
Подробнее
Объявлена программа Giornate degli Autori, конкурса авторского кино Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 июля
Подробнее
Церемония «Эмми 2023» официально отложена
Подробнее
Сериал «Ухожу красиво» за 4 недели посмотрело более 1,5 млн зрителей
Подробнее
Опубликована программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 августа 2023 года
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Баба Яга спасает мир»
Подробнее
Международная касса: «Барби» вошла в тройку самых кассовых фильмов года
Подробнее
Касса России: «За Палыча!» стал лидером проката
Подробнее