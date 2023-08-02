Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную шапочку»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI), хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG), экшн КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) и семейные проекты 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (AK) и ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (GF).

Семейное фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР демонстрирует уверенные предпродажи, предварительно собрав 2,878 млн рублей. Это меньше показателей самого первого ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, который при предпродажах в 4,4 млн стартовал на 446,5 млн рублей. Однако проект выходил уже довольно давно, в 2017 году, в совершенно другой кинопрокатной ситуации. Более примечательно, что новинка смогла обойти сравнительно недавние референсы ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,69 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн). Также позади осталась наиболее близкая по жанру КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 4,448 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,878 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,699 ПАЛЬМА 1,108 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 0,662

Новый хоррор компании «Вольга» КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ освоил 203,1 тысячи рублей. Это меньше, чем было у проекта КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), но превосходит данные фильмов ужасов 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,5 млн) и СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА 274,6 КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ 203,1 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5 СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2

Триллер КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ предварительно собрал 148 тысяч рублей. В сравнении с предшествующими южнокорейскими фильмами картина идет по верхней планке, чуть уступив КОРАБЛЮ В ПУСАН (158,7 тысяч, стартовые сборы – 13,1 млн), но превзойдя ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КОРАБЛЬ В ПУСАН 158,7 КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ 148,0 ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ 116,5 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8

Семейная лента 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШАВЕЛЕ и анимация ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ выступили почти на одном уровне, заработав 71,5 тысяч и 68,1 тысяч рублей соответственно. Игровой проект, с одной стороны, проиграл недавним аналогам ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), но смог обойти ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (45,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и предыдущую часть франшизы НЕ ВСЕ ДОМА (15,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,8 млн), вышедшую три года назад. В свою очередь, ДОМОВЯТА обогнали мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (44,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2 ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 87,0 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШАВЕЛЕ 71,5 ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ 68,1 ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ 45,2 ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 44,4 НЕ ВСЕ ДОМА 15,1

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР

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02.08.2023 Автор: Никита Никитин