Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную шапочку»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI), хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG), экшн КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP) и семейные проекты 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (AK) и ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (GF).
Семейное фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР демонстрирует уверенные предпродажи, предварительно собрав 2,878 млн рублей. Это меньше показателей самого первого ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, который при предпродажах в 4,4 млн стартовал на 446,5 млн рублей. Однако проект выходил уже довольно давно, в 2017 году, в совершенно другой кинопрокатной ситуации. Более примечательно, что новинка смогла обойти сравнительно недавние референсы ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,69 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн). Также позади осталась наиболее близкая по жанру КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
|4,448
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,878
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1,699
|ПАЛЬМА
|1,108
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|0,662
Новый хоррор компании «Вольга» КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ освоил 203,1 тысячи рублей. Это меньше, чем было у проекта КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), но превосходит данные фильмов ужасов 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,5 млн) и СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА
|274,6
|КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ
|203,1
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|197,5
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
Триллер КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ предварительно собрал 148 тысяч рублей. В сравнении с предшествующими южнокорейскими фильмами картина идет по верхней планке, чуть уступив КОРАБЛЮ В ПУСАН (158,7 тысяч, стартовые сборы – 13,1 млн), но превзойдя ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|158,7
|КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ
|148,0
|ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ
|116,5
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|92,8
Семейная лента 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШАВЕЛЕ и анимация ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ выступили почти на одном уровне, заработав 71,5 тысяч и 68,1 тысяч рублей соответственно. Игровой проект, с одной стороны, проиграл недавним аналогам ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), но смог обойти ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (45,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и предыдущую часть франшизы НЕ ВСЕ ДОМА (15,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,8 млн), вышедшую три года назад. В свою очередь, ДОМОВЯТА обогнали мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (44,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ
|132,2
|ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|87,0
|10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШАВЕЛЕ
|71,5
|ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
|68,1
|ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|45,2
|ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|44,4
|НЕ ВСЕ ДОМА
|15,1
Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
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02.08.2023 Автор: Никита Никитин