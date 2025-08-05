«МТС Медиа» представил планы холдинга на ближайшее будущее

В их числе – активное развитие генеративного контента

5 августа в Москве состоялся пресс-бранч «МТС Медиа», на котором были озвучены некоторые показатели холдинга и представлены будущие планы.

Совокупный охват всех сервисов «МТС Медиа» в июне составил 29,2 млн человек, а рост аудитории в первом полугодии 2025 года – +28%. Отмечается, что холдинг впервые раскрыл свою статистику.

Самым популярным проектом в онлайн-кинотеатре KION с января по июль 2025 года стал сериал «Актерище». В пятерку также попали «Почка», «Первый номер», «Дорогой родственник» и «Тайга».

В линейке проектов на этот год заявлены второй сезон «Пингвинов моей мамы», «Дорогой Вилли» и «Виноград» из программы фестиваля «Пилот», а также мелодрама «Близкое счастье» по роману французского писателя Эмиля Золя и криминальный триллер «Тоннель». В 2026-м пользователей платформы, в свою очередь, ждут «Жека Рассел», «Резервация», «Красота», «Приговор», «Отпечатки», «Сергий против нечисти. Зов предков» и «Полдень». По последнему гостям бранча продемонстрировали небольшую диалоговую сцену с Максимом Матвеевым и Юрием Колокольниковым.

Рассказывая о будущих проектах холдинга, генеральный директор Софья Митрофанова заявила, что уже в декабре начнутся съемки экранизации повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр KION, Star Media Distrubution и телеканал «Россия 1» при поддержке ИРИ, а режиссером выступит Егор Анашкин («Шаляпин», «Зулейха открывает глаза»).

Помимо этого, среди инхаус-проектов студии KIONFILM были заявлены детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым, комедия «Дружбаны» с Михаилом Тарабукиным и Борисом Дергачевым, медицинская мелодрама «Отделение» с Викторией Толстогановой и Михаилом Тройником, а также «Туман» от режиссера «Урока» Сергея Филатова. Главную роль в последнем проекте исполнит Михаил Пореченков, съемки начнутся в октябре.

В числе планов холдинга – активное развитие генеративного контента. В работе для KION находится познавательный цикл о двенадцати великих русских писателях и двенадцати великих военачальниках, сделанный на основе ИИ-технологий. По словам Митрофановой, это эксперимент, задача которого – создать широкую платформу для восприятия контента подобного рода.

Фото: кадр из сериала «Отпечатки»