Предпродажи уикенда: «Новая волна» опередила «Главную роль»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные ряда релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим новую работу Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА (EXP), триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP) и фантастический экшн РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (PRD).
Предварительные данные ретро-драмы НОВАЯ ВОЛНА с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами составили 621,4 тысячи рублей. Новинка превзошла такие жанровые аналоги, как МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (543,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 11 млн без учета превью) и ГЛАВНАЯ РОЛЬ (525,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн без учета превью), но не дотянулась до арт-хита ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн без учета превью).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|814,9
|НОВАЯ ВОЛНА
|621,4
|МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ
|543,9
|ГЛАВНАЯ РОЛЬ
|525,6
Триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК предварительно заработал 145,8 тысячи рублей. Это меньше, чем было у проектов ON И ОНА (346,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), СИНДРОМ с Оксаной Акиньшиной (187,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 24,8 млн) и СЕСТРЫ (168,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), но больше данных проекта ОДЕРЖИМАЯ (41,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ON И ОНА
|346,1
|СИНДРОМ
|187,2
|СЕСТРЫ
|168,4
|ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
|145,8
|ОДЕРЖИМАЯ
|41,1
Фантастический экшн РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ отметился предварительным результатом 88,3 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже фантастических лент В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,7 млн) и ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (168,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,7 млн), но выше таких аналогов, как ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (70,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,5 млн) и ДЫШИ! (46,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
|788,3
|ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ
|168,9
|РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ
|88,3
|ЭРА ВЫЖИВАНИЯ
|70,6
|ДЫШИ!
|46,1
Фото: кадр из фильма НОВАЯ ВОЛНА
05.11.2025 Автор: Никита Никитин