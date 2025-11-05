Предпродажи уикенда: «Новая волна» опередила «Главную роль»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные ряда релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим новую работу Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА (EXP), триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP) и фантастический экшн РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (PRD).

Предварительные данные ретро-драмы НОВАЯ ВОЛНА с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами составили 621,4 тысячи рублей. Новинка превзошла такие жанровые аналоги, как МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (543,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 11 млн без учета превью) и ГЛАВНАЯ РОЛЬ (525,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн без учета превью), но не дотянулась до арт-хита ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн без учета превью).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 814,9 НОВАЯ ВОЛНА 621,4 МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ 543,9 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 525,6

Триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК предварительно заработал 145,8 тысячи рублей. Это меньше, чем было у проектов ON И ОНА (346,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), СИНДРОМ с Оксаной Акиньшиной (187,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 24,8 млн) и СЕСТРЫ (168,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), но больше данных проекта ОДЕРЖИМАЯ (41,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ON И ОНА 346,1 СИНДРОМ 187,2 СЕСТРЫ 168,4 ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК 145,8 ОДЕРЖИМАЯ 41,1

Фантастический экшн РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ отметился предварительным результатом 88,3 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже фантастических лент В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,7 млн) и ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (168,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,7 млн), но выше таких аналогов, как ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (70,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,5 млн) и ДЫШИ! (46,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ 788,3 ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ 168,9 РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ 88,3 ЭРА ВЫЖИВАНИЯ 70,6 ДЫШИ! 46,1

Фото: кадр из фильма НОВАЯ ВОЛНА

05.11.2025 Автор: Никита Никитин