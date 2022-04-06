Предпродажи уикенда: «Мальчик-дельфин» лидирует среди новинок
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российско-турецкий мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP), фантастическую экшн-комедию ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG) и фильм ужасов СКРЕЖЕТ (RWV).
Анимационный МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН предварительно освоил 301,8 тысяч рублей. Это превосходит показатели мультфильмов ПРИНЦЕССА И ДРАКОН (260,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,25 млн) и ОГОНЕК-ОГНИВО (156,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), но немного уступает прошлогоднему аналогу ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|345,4
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|301,8
|ПРИНЦЕССА И ДРАКОН
|260,7
|ОГОНЕК-ОГНИВО
|156,6
Новый проект компании A24 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ взял на предпродажах 281,3 тысячи рублей. Это больше, чем было у драмы МИНАРИ (269 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн), но меньше показателей других проектов компании «Вольга» КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (298,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (630,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
|630,6
|КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА
|298,8
|ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
|281,3
|МИНАРИ
|269,0
Финский хоррор СКРЕЖЕТ собрал 48 тысяч рублей. Новинка сработала практически вровень с БУГИМЕНОМ (48,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн) и немного проиграла аналогам ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (53,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн) и ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (63,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА
|63,3
|ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ
|53,1
|БУГИМЕН
|48,5
|СКРЕЖЕТ
|48,0
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06.04.2022 Автор: Никита Никитин