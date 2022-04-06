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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Мальчик-дельфин» лидирует среди новинок

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российско-турецкий мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP), фантастическую экшн-комедию ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG) и фильм ужасов СКРЕЖЕТ (RWV).

Анимационный МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН предварительно освоил 301,8 тысяч рублей. Это превосходит показатели мультфильмов ПРИНЦЕССА И ДРАКОН (260,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,25 млн) и ОГОНЕК-ОГНИВО (156,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), но немного уступает прошлогоднему аналогу ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ 345,4
МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 301,8
ПРИНЦЕССА И ДРАКОН 260,7
ОГОНЕК-ОГНИВО 156,6

Новый проект компании A24 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ взял на предпродажах 281,3 тысячи рублей. Это больше, чем было у драмы МИНАРИ  (269 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн), но меньше показателей других проектов компании «Вольга» КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (298,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (630,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ 630,6
КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА 298,8
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 281,3
МИНАРИ 269,0

Финский хоррор СКРЕЖЕТ собрал 48 тысяч рублей. Новинка сработала практически вровень с БУГИМЕНОМ (48,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн) и немного проиграла аналогам ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (53,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн) и ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (63,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА 63,3
ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ 53,1
БУГИМЕН 48,5
СКРЕЖЕТ 48,0

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06.04.2022 Автор: Никита Никитин

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