Предпродажи уикенда: «Манкимэн» превзошел «Немую ярость»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Из премьер, по которым имелись данные на момент подготовки публикации, мы сегодня рассмотрим экшн МАНКИМЭН (VLG), эротический триллер ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (NMG) и хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (EXP).
Экшн Дева Пателя МАНКИМЭН предварительно освоил 280,8 тысячи рублей. Это меньше показателей проекта с Джеки Чаном КРУЧЕ НЕКУДА (353 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), но больше данных боевиков НЕМАЯ ЯРОСТЬ (146,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (132,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КРУЧЕ НЕКУДА
|353,0
|МАНКИМЭН
|280,8
|НЕМАЯ ЯРОСТЬ
|146,9
|КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ
|132,5
Триллер ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ освоил 56 тысяч рублей. Новинка уступила хоррору РАССВЕТ (95,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), но обошла аналог ОДЕРЖИМАЯ (41,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РАССВЕТ
|95,4
|ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ
|56,0
|ОДЕРЖИМАЯ
|41,1
Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ освоил 38,4 тысяч рублей. МОСТ ПРИЗРАКОВ уступил картинам ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (73,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (71,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн), но оставил позади фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ
|73,6
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ
|71,8
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ
|38,4
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ
|23,5
Фото: кадр из фильма МАНКИМЭН
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10.04.2024 Автор: Никита Никитин