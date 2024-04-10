Предпродажи уикенда: «Манкимэн» превзошел «Немую ярость»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Из премьер, по которым имелись данные на момент подготовки публикации, мы сегодня рассмотрим экшн МАНКИМЭН (VLG), эротический триллер ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (NMG) и хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (EXP).

Экшн Дева Пателя МАНКИМЭН предварительно освоил 280,8 тысячи рублей. Это меньше показателей проекта с Джеки Чаном КРУЧЕ НЕКУДА (353 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), но больше данных боевиков НЕМАЯ ЯРОСТЬ (146,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (132,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КРУЧЕ НЕКУДА 353,0 МАНКИМЭН 280,8 НЕМАЯ ЯРОСТЬ 146,9 КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ 132,5

Триллер ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ освоил 56 тысяч рублей. Новинка уступила хоррору РАССВЕТ (95,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), но обошла аналог ОДЕРЖИМАЯ (41,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) РАССВЕТ 95,4 ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ 56,0 ОДЕРЖИМАЯ 41,1

Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ освоил 38,4 тысяч рублей. МОСТ ПРИЗРАКОВ уступил картинам ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (73,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (71,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн), но оставил позади фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ 73,6 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ 71,8 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ 38,4 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 23,5

Фото: кадр из фильма МАНКИМЭН

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10.04.2024 Автор: Никита Никитин