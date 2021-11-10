Предпродажи уикенда: «Вкус жизни» опережает «Еще по одной»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим скандинавскую мелодраму ВКУС ЖИЗНИ (CPF), новую работу Апитчатпона Вирасетакула ПАМЯТЬ (RUR), хоррор РЯД 19 (CP) и комедию ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI).
Гастрономическая мелодрама ВКУС ЖИЗНИ заработала на предпродажах 339,2 тыс. рублей. Это даже несколько больше, чем было у трагикомедии ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (322,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 19,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВКУС ЖИЗНИ
|339,2
|ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
|
322,8
Неплохие предпродажи показывает новая картина культового режиссера Апитчатпонга Вирасетакула ПАМЯТЬ, освоившая 233 тыс. Это больше, чем было у победителя Канн, ленты ТИТАН (143,7 тыс. рублей, стартовые сборы – 2 млн) и картины Педро Альмодовара ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (108,9 тыс. рублей, стартовые сборы – 1,3 млн), где также принимала участие актриса Тильда Суинтон. Впрочем, не стоит списывать со счетов усилий дистрибьютора «Русский Репортаж», организовавшего своему релизу точечно-событийный прокат.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПАМЯТЬ
|233, 1
|ТИТАН
|
143,680
|ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС
|
108,895
Российский хоррор РЯД 19 собрал на предпродажах 43,6 тыс. рублей. Это меньше аналогичного показателя другого фильма ужасов ВДОВА (71,9 тыс. рублей, стартовые сборы – 14,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВДОВА
|71,9
|РЯД 19
|43,6
Отечественная комедия ДРУГ НА ПРОДАЖУ пока заработала скромные 41 тыс. рублей. Впрочем, это превосходит данные других комедий, как ХАНДРА (27,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 1,8 млн) и СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (23 тыс. рублей, стартовые сборы – 3,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДРУГ НА ПРОДАЖУ
|41,0
|ХАНДРА
|
27,8
|СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
|23,0
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10.11.2021 Автор: Никита Никитин