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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Вкус жизни» опережает «Еще по одной»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим скандинавскую мелодраму ВКУС ЖИЗНИ (CPF), новую работу Апитчатпона Вирасетакула ПАМЯТЬ (RUR), хоррор РЯД 19 (CP) и комедию ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI). 

Гастрономическая мелодрама ВКУС ЖИЗНИ заработала на предпродажах 339,2 тыс. рублей. Это даже несколько больше, чем было у трагикомедии ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (322,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 19,5 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВКУС ЖИЗНИ  339,2
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
322,8

Неплохие предпродажи показывает новая картина культового режиссера Апитчатпонга Вирасетакула ПАМЯТЬ, освоившая 233 тыс. Это больше, чем было у победителя Канн, ленты ТИТАН (143,7 тыс. рублей, стартовые сборы – 2 млн) и картины Педро Альмодовара ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (108,9 тыс. рублей, стартовые сборы – 1,3 млн), где также принимала участие актриса Тильда Суинтон. Впрочем, не стоит списывать со счетов усилий дистрибьютора «Русский Репортаж», организовавшего своему релизу точечно-событийный прокат.

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
 ПАМЯТЬ 233, 1
ТИТАН
143,680
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС
108,895

Российский хоррор РЯД 19 собрал на предпродажах 43,6 тыс. рублей. Это меньше аналогичного показателя другого фильма ужасов ВДОВА (71,9 тыс. рублей, стартовые сборы – 14,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВДОВА 71,9
РЯД 19 43,6

Отечественная комедия ДРУГ НА ПРОДАЖУ пока заработала скромные 41 тыс. рублей. Впрочем, это превосходит данные других комедий, как ХАНДРА (27,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 1,8 млн) и СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (23 тыс. рублей, стартовые сборы – 3,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДРУГ НА ПРОДАЖУ 41,0
ХАНДРА
27,8
СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 23,0

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10.11.2021 Автор: Никита Никитин

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