«Сказка о Царе Салтане» показала лучшие предпродажи среди зимних премьер вне новогодних праздников
Позади остались ленты «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лед 2»
Согласно данным ЕАИС на 00:00 (мск) 12 февраля, семейное фэнтези СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ показало лучшие предпродажи среди отечественных проектов, выходивших в зимние месяцы, но при этом не в период новогодних праздников.
Проект дистрибьютора «Атмосфера кино» в рассматриваемой временной точке освоил 58,2 млн млн рублей, что превосходит показатели картин ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА и ЛЕД 2.
Отметим, что сравнения предпродаж новинки с картинами ЛЕД 2 и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА будут не до конца идеальными, так как эти ленты полноценно выходили в прокат не в четверг, а в пятницу, то есть их стартовые уикенды были трехдневными.
В то же время новинка максимально приблизилась к показателям фильма ВЫЗОВ, который три года назад накануне премьеры (по состоянию на 00:00 (мск) 20 апреля по данным ЕАИС) собрал 58,4 млн рублей, что является рекордом предпродаж для премьер вне новогодних праздников.
|
Фильм / Дата старта
|
Дата старта
|
Уровень предпродаж, млн рублей
(по состоянию на 18:00 по данным ЕАИС)
|
Уровень предпродаж, млн рублей
(по состоянию на 00:00 по данным ЕАИС)
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|12.02.26
|45,012
|58,225
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|14.02.25
|41,015
|49,108
|ЛЕД 2
|14.02.20
|29,722
|37,042
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
12.02.2026 Автор: БК