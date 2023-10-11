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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Смешарики» устремились в погоню за «Ягой» и «Котами Эрмитажа»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (NMG), комедию ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (AK) и триллер ВЫЖИВШАЯ (CRP).

Предпродажи новых СМЕШАРИКОВ составили 1,018 млн рублей. Новинка заметно превзошла предыдущие части франшизы СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (621,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 114,4 млн) и СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (619,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 85,1 млн), а также аналоги СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (775,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн) и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн). В то же время проект немного не дотянул до недавно вышедшего мультфильма ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн) и уступил ФИННИКУ (2,233 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн) и КОТАМ ЭРМИТАЖА (3,18 млн рублей, стартовые сборы – 91,1 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
КОТЫ ЭРМИТАЖА 3,180
ФИННИК 2,233
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,100
СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО 1,018
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА 0,776
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673
СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ 0,621
СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ 0,620

Комедия ВАСЯ НЕ В СЕБЕ предварительно заработала 296,9 тысяч рублей. Это меньше, чем было у фильма БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн), но больше показателей других комедий от братьев Андреасян ГУДБАЙ, АМЕРИКА (148,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,3 млн), ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн) и ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,96 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
БЫТЬ 818,0
 ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 296,9
ГУДБАЙ, АМЕРИКА 148,4
ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 132,4
ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 74,4

Предпродажи триллера ВЫЖИВШАЯ достигли 61,8 тысяч рублей. Новинка обошла проект ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (52,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн), но уступила аналогам НА КРАЮ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ВЕРШИНА СТРАХА (75,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НА КРАЮ 120,7
ВЕРШИНА СТРАХА 75,4
ВЫЖИВШАЯ 61,8
ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ 50,2

Фото: кадр из фильма СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО

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11.10.2023

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