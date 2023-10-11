Предпродажи уикенда: «Смешарики» устремились в погоню за «Ягой» и «Котами Эрмитажа»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (NMG), комедию ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (AK) и триллер ВЫЖИВШАЯ (CRP).
Предпродажи новых СМЕШАРИКОВ составили 1,018 млн рублей. Новинка заметно превзошла предыдущие части франшизы СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (621,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 114,4 млн) и СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (619,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 85,1 млн), а также аналоги СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (775,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн) и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн). В то же время проект немного не дотянул до недавно вышедшего мультфильма ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн) и уступил ФИННИКУ (2,233 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн) и КОТАМ ЭРМИТАЖА (3,18 млн рублей, стартовые сборы – 91,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|3,180
|ФИННИК
|2,233
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|1,100
|СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
|1,018
|СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|0,776
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|0,673
|СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ
|0,621
|СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ
|0,620
Комедия ВАСЯ НЕ В СЕБЕ предварительно заработала 296,9 тысяч рублей. Это меньше, чем было у фильма БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн), но больше показателей других комедий от братьев Андреасян ГУДБАЙ, АМЕРИКА (148,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,3 млн), ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн) и ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,96 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|БЫТЬ
|818,0
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|296,9
|ГУДБАЙ, АМЕРИКА
|148,4
|ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
|132,4
|ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
|74,4
Предпродажи триллера ВЫЖИВШАЯ достигли 61,8 тысяч рублей. Новинка обошла проект ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (52,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн), но уступила аналогам НА КРАЮ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ВЕРШИНА СТРАХА (75,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НА КРАЮ
|120,7
|ВЕРШИНА СТРАХА
|75,4
|ВЫЖИВШАЯ
|61,8
|ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ
|50,2
Фото: кадр из фильма СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
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11.10.2023