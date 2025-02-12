Предпродажи уикенда: «Пророк» обходит «Мастера и Маргариту» и «Онегина»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP), семейную ленту МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK), триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK), ромком ПО ЛЮБВИ (NKI) и фантастику ON И ОНА (CAO).

ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА демонстрирует предпродажи, близкие к рекордным. С предварительно собранными 45,6 млн рублей музыкальный байопик про судьбу Александра Пушкина лишь немного уступил космической драме ВЫЗОВ (49,2 млн рублей, стартовые сборы – 426,1 млн) и заметно обошел более тематически близкие блокбастеры ОНЕГИН (34,8 млн рублей, стартовые сборы – 332,5 млн) и МАСТЕР И МАРГАРИТА (35,1 млн рублей, стартовые сборы – 417,9 млн). Напомним, что картина выйдет на экраны не в четверг, а в пятницу, поэтому в отношении предпродаж более корректным будет сравнение с данными мюзикла ЛЕД 2 (29,7 млн рублей по состоянию на 18:00 12 февраля 2020 года, стартовые сборы – 579,8 млн), чей первый уикенд также вышел трехдневным.

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВЫЗОВ 49,2 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 45,6 МАСТЕР И МАРГАРИТА 35,1 ОНЕГИН 34,8 ЛЕД 2 29,7

Последние приключения Манюни для большого экрана предварительно заработали 4,7 млн рублей. Это сопоставимимо с показателями московских приключений (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн) и превосходит данные новогодней части (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн) и деревенской главы (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн). Также позади осталась вторая часть фэнтези-франшизы БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (4,406 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,834 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА 4,737 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,406 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,864 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1,974

Предварительные продажи ромкома ПО ЛЮБВИ составили 465,4 тысяч рублей. Картина проиграла романтической ленте Я ДЕЛАЮ ШАГ (640,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,7 млн), но превзошла аналоги НОВОГОДНИЙ ШЕФ (363,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,6 млн), ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (107,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) Я ДЕЛАЮ ШАГ 640,1 ПО ЛЮБВИ 465,4 НОВОГОДНИЙ ШЕФ 363,6 ТАЙНЫЙ САНТА 278,9 ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА 107,8

Сай-фай триллер с романтическим уклоном ON И ОНА предварительно освоил 338,9 тысяч рублей. Новинка уступила ленте ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн), но в то же время оставила позади картины СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (254,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,4 млн) и ТРОЕ (185,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ОДИН ВДОХ 589,5 ON И ОНА 338,9 СОВРИ МНЕ ПРАВДУ 254,8 ТРОЕ 185,7

Survival-триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК предварительно заработал 256,3 тысяч рублей. Новинка уступила картинам КАПКАН (384,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,4 млн) и МЕГАЛОДОН (364,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,1 млн), но превзошла аналоги ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,6 млн), ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (137,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн), ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (119,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (105,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КАПКАН 384,5 МАГАЛОДОН 364,1 АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК 256,3 ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 145,7 ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ 137,7 ПОДВОДНЫЙ КАПКАН 119,5 СИНЯЯ БЕЗДНА 2 105,5

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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12.02.2025 Автор: Никита Никитин