Предпродажи уикенда: «Зверопоиск» обошел «Ночь в зоопарке»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG), фильм-катастрофу КРУШЕНИЕ МИРА (EXP), триллер ОПУС (AK) и комедийный боевик КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (CP).

Мультфильм ЗВЕРОПОИСК предварительно заработал 560,8 тысяч рублей. Новинка превзошла проекты НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн) и БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн), но пропустила вперед ленты ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (771,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,6 млн) и РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (583,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 771,6 РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ 583,4 ЗВЕРОПОИСК 560,8 НОЧЬ В ЗООПАРКЕ 362,6 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3 БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ 201,3

Предпродажи фильма-катастрофы КРУШЕНИЕ МИРА составили 250,9 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже проекта ПОСТУПЬ ХАОСА (339,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн), но выше других фильмов про выживание ГРЕНЛАНДИЯ (163,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн), КАТАСТРОФА (116,1 млн рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), ДЫШИ ВО МГЛЕ (76,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн) и ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (70,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПОСТУПЬ ХАОСА 339,9 КРУШЕНИЕ МИРА 250,9 ГРЕНЛАНДИЯ 163,4 КАТАСТРОФА 116,1 ДЫШИ ВО МГЛЕ 76,3 ЭРА ВЫЖИВАНИЯ 70,6

Триллер ОПУС предварительно собрал 227,9 тысяч рублей. Проект с Джоном Малковичем заметно уступил хоррору МАКСИН ХХХ (583,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), но обошел другой фильм ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МАКСИН ХХХ 583,4 ОПУС 227,9 ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 215,2

Экшн-комедия КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ предварительно освоила 58,6 тысяч рублей. Картина уступила большинству аналогов, включая картины ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (90,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн), МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), но превзошла боевик АГЕНТ ЕВА (41,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВАЛЬДО 169,1 МАМА МАФИЯ 113,6 ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 90,3 МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР 88,4 КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ 73,6 АГЕНТ ЕВА 41,8

Фото: кадр из фильма ЗВЕРОПОИСК

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12.03.2025 Автор: Никита Никитин