Предпродажи уикенда: «Зверопоиск» обошел «Ночь в зоопарке»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG), фильм-катастрофу КРУШЕНИЕ МИРА (EXP), триллер ОПУС (AK) и комедийный боевик КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (CP).
Мультфильм ЗВЕРОПОИСК предварительно заработал 560,8 тысяч рублей. Новинка превзошла проекты НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн) и БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн), но пропустила вперед ленты ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (771,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,6 млн) и РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (583,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|771,6
|РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ
|583,4
|ЗВЕРОПОИСК
|560,8
|НОЧЬ В ЗООПАРКЕ
|362,6
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|227,3
|БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ
|201,3
Предпродажи фильма-катастрофы КРУШЕНИЕ МИРА составили 250,9 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже проекта ПОСТУПЬ ХАОСА (339,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн), но выше других фильмов про выживание ГРЕНЛАНДИЯ (163,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн), КАТАСТРОФА (116,1 млн рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), ДЫШИ ВО МГЛЕ (76,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн) и ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (70,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОСТУПЬ ХАОСА
|339,9
|КРУШЕНИЕ МИРА
|250,9
|ГРЕНЛАНДИЯ
|163,4
|КАТАСТРОФА
|116,1
|ДЫШИ ВО МГЛЕ
|76,3
|ЭРА ВЫЖИВАНИЯ
|70,6
Триллер ОПУС предварительно собрал 227,9 тысяч рублей. Проект с Джоном Малковичем заметно уступил хоррору МАКСИН ХХХ (583,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), но обошел другой фильм ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАКСИН ХХХ
|583,4
|ОПУС
|227,9
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
|215,2
Экшн-комедия КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ предварительно освоила 58,6 тысяч рублей. Картина уступила большинству аналогов, включая картины ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (90,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн), МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), но превзошла боевик АГЕНТ ЕВА (41,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВАЛЬДО
|169,1
|МАМА МАФИЯ
|113,6
|ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
|90,3
|МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР
|88,4
|КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ
|73,6
|АГЕНТ ЕВА
|41,8
Фото: кадр из фильма ЗВЕРОПОИСК
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12.03.2025 Автор: Никита Никитин