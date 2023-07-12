Предпродажи уикенда: «Кентавр» обходит «Круче некуда»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим экшн-триллер КЕНТАВР (AK), боевик КРУЧЕ НЕКУДА (VLG), анимацию ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (CP), хоррор КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (WP) и экшн ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ (NMG).

Лучшие предпродажи среди новинок демонстрирует КЕНТАВР, заработавший 534,7 тысяч рублей. Фильм Кирилла Кемница уступил летнему хиту прошлого года, триллеру ОДНА (904,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн), а также аналогу ТЕКСТ (838,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 92,7 млн), но в то же время обошел другие остросюжетные картины – КАЗНЬ (179,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), СЛОН (76,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,3 млн) и КОЛЛЕКТОР (52,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОДНА 904,5 ТЕКСТ 838,3 КЕНТАВР 534,7 КАЗНЬ 179,3 СЛОН 76,6 КОЛЛЕКТОР 52,1

Новый экшн с Джеки Чаном КРУЧЕ НЕКУДА предварительно освоил 355 тысяч рублей. Это расположило новинку между двумя другими недавно выходившими проектами с участием актера – РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ (397,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (117,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн). В свою очередь индийский экшн ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ взял на предпродажах 50,1 тысяч рублей, что больше показателей другого проекта с Джеки Чаном, АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (45,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,7 млн), а также драмы ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (35,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,1 млн), но меньше данных южнокорейского триллера ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ 397,4 КРУЧЕ НЕКУДА 355,0 КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ 117,4 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8 ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ 50,1 АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ 45,7 ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ 35,9

Очередной мультфильм про медведей Буни ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ собрал 160,2 тысячи рублей. Новинка уступила анимации ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн), но в то же время обошла прямых предшественников – ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 180,5 ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ 160,2 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1 ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 36,9

Новый хоррор компании World Pictures КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА освоил 102,4 тысячи рублей. Это меньше, чем было у аналогов СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн), но превосходит данные многих недавних хорроров, включая ленты ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (62,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ (61,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн), КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2 ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9 КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 102,4 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ 66,7 АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ 62,5 ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ 61,2 КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5 ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5

Фото: кадр из фильма КЕНТАВР

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

12.07.2023 Автор: Никита Никитин