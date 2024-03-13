Предпродажи уикенда: «Позывной “Пассажир”» уступил «Командиру»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военный экшн ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK), трагикомедию ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP) и хоррор ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ (RWV).
Военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» предварительно заработала 1,89 млн рублей. Новинка уступила недавнему патриотическому проекту КОМАНДИР (3,4 млн рублей у версии с рейтингом 16+, стартовые сборы – 92 млн). В то же время остросюжетная лента обошла большинство похожих проектов, повествующих о различных военных конфликтах последнего времени КРЫМ (1,3 млн, стартовые сборы – 161,2 млн), НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (917,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 128,8 млн) и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и СВИДЕТЕЛЬ (115,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|КОМАНДИР
|3,368
|ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
|1,891
|КРЫМ
|1,293
|НЕБО
|0,936
|БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
|0,917
|ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
|0,551
|СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ
|0,137
|СВИДЕТЕЛЬ
|0,116
Предпродажи нового фильма с Николасом Кейджем ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ составили 275,6 тысяч рублей. Это больше показателей недавней трагикомедии ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн), но меньше данных лент ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (297,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,4 млн), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВСЕ СТРАХИ БО
|694,8
|ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО
|544,1
|ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
|297,7
|ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ
|275,6
|ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА
|259,2
Новый хоррор ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ освоил 33,9 тысяч рублей. Картина уступила фильмам ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), но в то же время оставила позади ленты ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (26,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (11,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ
|66,7
|ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
|ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ
|33,9
|ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
|26,1
|ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ
|11,2
Фото: кадр из фильма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
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13.03.2024 Автор: Никита Никитин