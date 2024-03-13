top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Позывной “Пассажир”» уступил «Командиру»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военный экшн ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK), трагикомедию ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP) и хоррор ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ (RWV).

Военная драма  ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» предварительно заработала 1,89 млн рублей. Новинка уступила недавнему патриотическому проекту КОМАНДИР (3,4 млн рублей у версии с рейтингом 16+, стартовые сборы – 92 млн). В то же время остросюжетная лента обошла большинство похожих проектов, повествующих о различных военных конфликтах последнего времени КРЫМ (1,3 млн, стартовые сборы – 161,2 млн), НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (917,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 128,8 млн) и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и СВИДЕТЕЛЬ (115,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
КОМАНДИР 3,368
ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» 1,891
КРЫМ 1,293
НЕБО 0,936
БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ 0,917
ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ 0,551
СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ 0,137
СВИДЕТЕЛЬ 0,116

Предпродажи нового фильма с Николасом Кейджем ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ составили 275,6 тысяч рублей. Это больше показателей недавней трагикомедии ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн), но меньше данных лент ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (297,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,4 млн), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВСЕ СТРАХИ БО 694,8
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО 544,1
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 297,7
ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ 275,6
ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА 259,2

Новый хоррор ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ освоил 33,9 тысяч рублей. Картина уступила фильмам ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), но в то же время оставила позади ленты ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (26,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (11,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ 66,7
ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5
ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ 33,9
ПЕРВАЯ ВЕДЬМА 26,1
ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ 11,2

Фото: кадр из фильма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

13.03.2024 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит современный ремейк
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Онегин» опережает «Мастера и Маргариту»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей официальной новинкой уикенда стал «Онегин»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 марта
Подробнее
Продюсеры премии «Оскар» поделились деталями грядущей церемонии
Подробнее
Касса России: «Онегин» возглавил прокат
Подробнее
Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым голливудским актером в 2023 году
Подробнее
Вадим Соколовский покинул пост генерального директора «Амедиа Продакшн»
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Онегин» стал лучшим официальным релизом
Подробнее
Байопик о Майкле Джексоне обойдет острые углы его биографии
Подробнее
Warner Bros. хочет сделать сиквел «Барби» с Гретой Гервиг
Подробнее
Режиссер ремейка «Дома у дороги» отказался от своего решения бойкотировать премьеру картины
Подробнее
Винни Джонс отказался от съемок в «Дэдпуле и Росомахе»
Подробнее
Программа субсидий в Красноярском крае возместит до 50% производственных затрат на кино
Подробнее
Disney мог отменить новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли
Подробнее