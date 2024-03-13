Предпродажи уикенда: «Позывной “Пассажир”» уступил «Командиру»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военный экшн ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK), трагикомедию ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP) и хоррор ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ (RWV).

Военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» предварительно заработала 1,89 млн рублей. Новинка уступила недавнему патриотическому проекту КОМАНДИР (3,4 млн рублей у версии с рейтингом 16+, стартовые сборы – 92 млн). В то же время остросюжетная лента обошла большинство похожих проектов, повествующих о различных военных конфликтах последнего времени КРЫМ (1,3 млн, стартовые сборы – 161,2 млн), НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (917,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 128,8 млн) и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и СВИДЕТЕЛЬ (115,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) КОМАНДИР 3,368 ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» 1,891 КРЫМ 1,293 НЕБО 0,936 БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ 0,917 ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ 0,551 СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ 0,137 СВИДЕТЕЛЬ 0,116

Предпродажи нового фильма с Николасом Кейджем ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ составили 275,6 тысяч рублей. Это больше показателей недавней трагикомедии ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн), но меньше данных лент ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (297,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,4 млн), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВСЕ СТРАХИ БО 694,8 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО 544,1 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 297,7 ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ 275,6 ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА 259,2

Новый хоррор ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ освоил 33,9 тысяч рублей. Картина уступила фильмам ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), но в то же время оставила позади ленты ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (26,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (11,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ 66,7 ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5 ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ 33,9 ПЕРВАЯ ВЕДЬМА 26,1 ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ 11,2

Фото: кадр из фильма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»

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13.03.2024 Автор: Никита Никитин