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Аналитика


Предпродажи уикенда: впереди всех новинок оказались «Подельники»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим криминальную драму ПОДЕЛЬНИКИ (CP), российскую фантастику ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (CP) и итальянский кинокомикс ДЬЯВОЛИК (RUR).

По предпродажам среди новинок лидируют ПОДЕЛЬНИКИ - 158,1 тысяч рублей. Игровой дебют Евгения Григорьева приблизился к показателям триллера Юрия Быкова ЗАВОД (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн) и вдвое превзошел драму ЗАЛОЖНИКИ (88,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗАВОД 163,6
ПОДЕЛЬНИКИ 158,1
ЗАЛОЖНИКИ 88,6

ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ предварительно заработала 47,3 тысяч рублей. Практически столько же было у фэнтези НОЧНЫЕ СТРАЖИ (48,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,98 млн), но несколько меньше данных другого отечественного фантастического фильма ПРИШЕЛЕЦ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн). 

,Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРИШЕЛЕЦ 56,8
НОЧНЫЕ СТРАЖИ 48,3
ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 47,3
ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ 10,35

Довольно сложно оказалось подобрать аналоги итальянскому комикс-детективу ДЬЯВОЛИК, заработавшему на предпродажах 17,1 тысяч рублей. Если сравнить его с другими европейскими детективами, также делавшими упор на ретро-эстетику, то новинка пока уступает фильмам МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (72 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (63,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн) и ГОЛЕМ (32,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА 72,0
ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ 63,3
ГОЛЕМ 32,8
ДЬЯВОЛИК 17,1

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13.04.2022 Автор: Никита Никитин

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