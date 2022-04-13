Предпродажи уикенда: впереди всех новинок оказались «Подельники»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим криминальную драму ПОДЕЛЬНИКИ (CP), российскую фантастику ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (CP) и итальянский кинокомикс ДЬЯВОЛИК (RUR).
По предпродажам среди новинок лидируют ПОДЕЛЬНИКИ - 158,1 тысяч рублей. Игровой дебют Евгения Григорьева приблизился к показателям триллера Юрия Быкова ЗАВОД (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн) и вдвое превзошел драму ЗАЛОЖНИКИ (88,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗАВОД
|163,6
|ПОДЕЛЬНИКИ
|158,1
|ЗАЛОЖНИКИ
|88,6
ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ предварительно заработала 47,3 тысяч рублей. Практически столько же было у фэнтези НОЧНЫЕ СТРАЖИ (48,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,98 млн), но несколько меньше данных другого отечественного фантастического фильма ПРИШЕЛЕЦ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн).
|
,Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПРИШЕЛЕЦ
|56,8
|НОЧНЫЕ СТРАЖИ
|48,3
|ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
|47,3
|ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ
|10,35
Довольно сложно оказалось подобрать аналоги итальянскому комикс-детективу ДЬЯВОЛИК, заработавшему на предпродажах 17,1 тысяч рублей. Если сравнить его с другими европейскими детективами, также делавшими упор на ретро-эстетику, то новинка пока уступает фильмам МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (72 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (63,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн) и ГОЛЕМ (32,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА
|72,0
|ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ
|63,3
|ГОЛЕМ
|32,8
|ДЬЯВОЛИК
|17,1
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13.04.2022 Автор: Никита Никитин