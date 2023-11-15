Предпродажи уикенда: «Легенда о самбо» стартует на уровне «Начать сначала»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим спортивную драму ЛЕГЕНДА О САМБО (RWV), комедии МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (NKI) и ПАПАША В БЕГАХ (AK) и мультфильм СУПЕРМОЗГ (EXP).

Предпродажи ретро-драмы ЛЕГЕНДА О САМБО составили 652,8 тысяч рублей. Новинка выступила почти вровень с лентой НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и обошла множество разномастных аналогов ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн), БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 19 млн), НА ОСТРИЕ (233,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,1 млн), МОЛОТ (170,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 52,4 млн) и БУЛЬТЕРЬЕР (38,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НАЧАТЬ СНАЧАЛА 672,0 ЛЕГЕНДА О САМБО 652,8 ОДИН ВДОХ 589,5 БЕЛЫЙ СНЕГ 459,5 НА ОСТРИЕ 233,6 МОЛОТ 170,2 БУЛЬТЕРЬЕР 38,9

Из двух отечественных комедий недели вперед в самый последний момент вырвался проект ПАПАША В БЕГАХ - 145 тысяч рублей. Новинка немного отстала от картин ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГО РЕЖИМА (170,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн) и заметно обошла ДОРОГОГО ПАПУ (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,97 млн). В свою очередь, МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 с результатом 132,4 тысяч рублей ощутимо уступила по предпродажам как прямому предшественнику (507,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), так и аналогу ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД 683,4 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7 РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА 170,7 ЗАВТРАК У ПАПЫ 151,8 ПАПАША В БЕГАХ 145,0 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 132,4 ДОРОГОЙ ПАПА 67,9

Анимация СУПЕРМОЗГ предварительно собрала 94,1 тысяч рублей. Мультфильм превзошел предпродажи недавнего релиза компании «Экспонента», МОНСТР И МАГИ СЕМИ МОРЕЙ (72,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6 млн), но уступила другим аналогам – ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 128,8 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1 СУПЕРМОЗГ 94,1 МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ 72,8

Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДА О САМБО

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

15.11.2023 Автор: Никита Никитин