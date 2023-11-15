Предпродажи уикенда: «Легенда о самбо» стартует на уровне «Начать сначала»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим спортивную драму ЛЕГЕНДА О САМБО (RWV), комедии МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (NKI) и ПАПАША В БЕГАХ (AK) и мультфильм СУПЕРМОЗГ (EXP).
Предпродажи ретро-драмы ЛЕГЕНДА О САМБО составили 652,8 тысяч рублей. Новинка выступила почти вровень с лентой НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и обошла множество разномастных аналогов ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн), БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 19 млн), НА ОСТРИЕ (233,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,1 млн), МОЛОТ (170,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 52,4 млн) и БУЛЬТЕРЬЕР (38,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НАЧАТЬ СНАЧАЛА
|672,0
|ЛЕГЕНДА О САМБО
|652,8
|ОДИН ВДОХ
|589,5
|БЕЛЫЙ СНЕГ
|459,5
|НА ОСТРИЕ
|233,6
|МОЛОТ
|170,2
|БУЛЬТЕРЬЕР
|38,9
Из двух отечественных комедий недели вперед в самый последний момент вырвался проект ПАПАША В БЕГАХ - 145 тысяч рублей. Новинка немного отстала от картин ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГО РЕЖИМА (170,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн) и заметно обошла ДОРОГОГО ПАПУ (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,97 млн). В свою очередь, МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 с результатом 132,4 тысяч рублей ощутимо уступила по предпродажам как прямому предшественнику (507,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), так и аналогу ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД
|683,4
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,7
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|170,7
|ЗАВТРАК У ПАПЫ
|151,8
|ПАПАША В БЕГАХ
|145,0
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|132,4
|ДОРОГОЙ ПАПА
|67,9
Анимация СУПЕРМОЗГ предварительно собрала 94,1 тысяч рублей. Мультфильм превзошел предпродажи недавнего релиза компании «Экспонента», МОНСТР И МАГИ СЕМИ МОРЕЙ (72,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6 млн), но уступила другим аналогам – ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
|128,8
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|107,1
|СУПЕРМОЗГ
|94,1
|МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ
|72,8
Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДА О САМБО
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15.11.2023 Автор: Никита Никитин