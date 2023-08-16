Предпродажи уикенда: «Свидетель» вырвался вперед среди всех премьер

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP) уже неделю идет на экранах в рамках превью, сегодня мы рассмотрим драму СВИДЕТЕЛЬ (CP) и фильмы ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР (KNLG) и ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ (MVK).

Драма СВИДЕТЕЛЬ освоила на предпродажах 126,4 тысячи рублей. Новинка обошла тематически близкую картину ДОНБАСС. ОКРАИНА (74,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 5 млн), но в то же время уступила военным лентам ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), БРАТСТВО (511,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,4 млн) и СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ 550,7 БРАТСТВО 511,1 СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ 136,8 СВИДЕТЕЛЬ 126,4 ДОНБАСС. ОКРАИНА 74,6

Из двух хорроров недели вперед вырвался проект ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ с результатом 21 тысяча рублей. Это расположило новинку между аналогами ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (22,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,3 млн) и ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (20,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн). В свою очередь, фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР смог заработать 12,4 тысяч рублей, тем самым уступив картинам ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн), ПРОКЛЯТАЯ (15,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,3 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (15,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 23,7 ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА 22,8 ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ 21,0 ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 20,6 ПРОКЛЯТАЯ 15,8 ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ 15,1 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР 12,4

Фото: кадр из фильма СВИДЕТЕЛЬ

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16.08.2023 Автор: Никита Никитин