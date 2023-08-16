Предпродажи уикенда: «Свидетель» вырвался вперед среди всех премьер
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP) уже неделю идет на экранах в рамках превью, сегодня мы рассмотрим драму СВИДЕТЕЛЬ (CP) и фильмы ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР (KNLG) и ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ (MVK).
Драма СВИДЕТЕЛЬ освоила на предпродажах 126,4 тысячи рублей. Новинка обошла тематически близкую картину ДОНБАСС. ОКРАИНА (74,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 5 млн), но в то же время уступила военным лентам ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), БРАТСТВО (511,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,4 млн) и СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
|550,7
|БРАТСТВО
|511,1
|СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ
|136,8
|СВИДЕТЕЛЬ
|126,4
|ДОНБАСС. ОКРАИНА
|74,6
Из двух хорроров недели вперед вырвался проект ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ с результатом 21 тысяча рублей. Это расположило новинку между аналогами ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (22,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,3 млн) и ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (20,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн). В свою очередь, фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР смог заработать 12,4 тысяч рублей, тем самым уступив картинам ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн), ПРОКЛЯТАЯ (15,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,3 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (15,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ
|23,7
|ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА
|22,8
|ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ
|21,0
|ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
|20,6
|ПРОКЛЯТАЯ
|15,8
|ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ
|15,1
|ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР
|12,4
Фото: кадр из фильма СВИДЕТЕЛЬ
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16.08.2023 Автор: Никита Никитин