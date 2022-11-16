Предпродажи уикенда: «Чинк: Хвостатый детектив» вырвался вперед

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP), триллер ПОКЕРФЕЙС (GF), драму СЛОН (CP) и комедию Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (MVK).

Отечественный мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ отметился на старте суммой в 423,9 тысяч рублей. Новинка уступила проекту КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (637,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и недавнему аналогу БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (479,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн), но превзошла другие анимационные релизы этого года, БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 674,5 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА 478,9 ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 423,9 БАРБОСКИНЫ TEAM 404,0 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 387,0 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2

Триллер с Расселом Кроу ПОКЕРФЕЙС заработал 298,2 тысяч рублей. Тем самым новинка обошла проекты с Мэлом Гибсоном ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и В ЭФИРЕ (119,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн), а также триллер ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,6 млн). Кроме того, ПОКЕРФЕЙС в шесть раз превзошел другой проект с Расселом Кроу НЕИСТОВЫЙ (47,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОКЕРФЕЙС 298,2 ВАЛЬДО 169,1 ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ 132,2 В ЭФИРЕ 119,4 НЕИСТОВЫЙ 47,5

Комедия Я НА ПЕРЕМОТКЕ! предварительно освоила 83,3 тысяч рублей. Новинка проиграла недавно вышедшему ромкому ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн), но обошла ПРОКЛЯТОГО ЧИНОВНИКА (74,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,96 млн) и БОТАНА И СУПЕРБАБУ (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЛАВСТОРИ 100,7 Я НА ПЕРЕМОТКЕ! 83,3 ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 74,4 БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8

Драма СЛОН отметилась предпродажами в размере 78,9 тысяч рублей. Новинка уступила зарубежному камерному триллеру В ЭФИРЕ (119,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн), но в то же время превзошла наиболее концептуально близкий отечественный проект КОЛЛЕКТОР (52,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) В ЭФИРЕ 119,4 СЛОН 78,9 КОЛЛЕКТОР 52,1

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16.11.2022 Автор: Никита Никитин