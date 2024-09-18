Предпродажи уикенда: «Граф Монте-Кристо» идет лучше дилогии «Три мушкетера»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим историческую драму ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK), хоррор-комикс ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP), комедию МАМЕ СНОВА 17 (NMG) и арт-хоррор СУБСТАНЦИЯ (VLG).

Новая экранизация классического приключенческого романа Александра Дюма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО предварительно освоила 1,462 млн рублей. Новинка проиграла летнему хиту прошлого года ЖАННА ДЮБАРРИ (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), но зато обошла недавнюю дилогию от тех же создателей ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (863,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,1 млн) и ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (738,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЖАННА ДЮБАРРИ 3,421 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 1,462 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН 0,863 ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ 0,738

Предпродажи эстетского хоррора СУБСТАНЦИЯ составили 1,072 млн рублей. Новинка выступила идентично аналогу МАЯК (1,073 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн) и обошла проекты ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн) и ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (692,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАЯК 1,073 СУБСТАНЦИЯ 1,072 ВСЕ СТРАХИ БО 0,695 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ 0,692

Новая экранизация известного комикса ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА собрала в рассматриваемой временной точке 477,3 тысяч рублей. Новинка оставила позади аналоги ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн) и КЭНДИМЕН (168,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), но пропустила вперед проект ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (964 тысяч рублей, стартовые сборы – 48,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ 964,0 ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА 477,3 ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ 207,5 КЭНДИМЕН 168,4

Очередная отечественная комедия МАМЕ СНОВА 17 отметилась предпродажами в размере 235,8 тысяч рублей. Новинка оставила позади релизы РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (170,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (65,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн), но в то же время уступила картинам МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8 ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 281,9 МАМЕ СНОВА 17 235,8 РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА 170,7 КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ 137,6 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ 65,3

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

18.09.2024 Автор: Никита Никитин