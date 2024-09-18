Предпродажи уикенда: «Граф Монте-Кристо» идет лучше дилогии «Три мушкетера»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим историческую драму ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK), хоррор-комикс ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP), комедию МАМЕ СНОВА 17 (NMG) и арт-хоррор СУБСТАНЦИЯ (VLG).
Новая экранизация классического приключенческого романа Александра Дюма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО предварительно освоила 1,462 млн рублей. Новинка проиграла летнему хиту прошлого года ЖАННА ДЮБАРРИ (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), но зато обошла недавнюю дилогию от тех же создателей ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (863,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,1 млн) и ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (738,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЖАННА ДЮБАРРИ
|3,421
|ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
|1,462
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|0,863
|ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ
|0,738
Предпродажи эстетского хоррора СУБСТАНЦИЯ составили 1,072 млн рублей. Новинка выступила идентично аналогу МАЯК (1,073 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн) и обошла проекты ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн) и ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (692,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
|МАЯК
|1,073
|СУБСТАНЦИЯ
|1,072
|ВСЕ СТРАХИ БО
|0,695
|ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
|0,692
Новая экранизация известного комикса ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА собрала в рассматриваемой временной точке 477,3 тысяч рублей. Новинка оставила позади аналоги ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн) и КЭНДИМЕН (168,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), но пропустила вперед проект ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (964 тысяч рублей, стартовые сборы – 48,3 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ
|964,0
|ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА
|477,3
|ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ
|207,5
|КЭНДИМЕН
|168,4
Очередная отечественная комедия МАМЕ СНОВА 17 отметилась предпродажами в размере 235,8 тысяч рублей. Новинка оставила позади релизы РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (170,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (65,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн), но в то же время уступила картинам МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|281,9
|МАМЕ СНОВА 17
|235,8
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|170,7
|КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ
|137,6
|7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ
|65,3
Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
18.09.2024 Автор: Никита Никитин