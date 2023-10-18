Предпродажи уикенда: среди премьер впереди всех «Анатомия падения»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (PVZGL), российскую комедию СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG), комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG) и семейные ленты ДУХ БАЙКАЛА (RWV) и ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (AK).
Лидером по предпродажам стала драма Жюстин Трие АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, собравшая 374,6 тысяч рублей. Лауреат Золотой пальмовой ветви ожидаемо пользуется спросом у подготовленной аудитории крупных городов, готовой прийти на премьерные или специальные показы. Новинка уступила лентам ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 млн рублей, стартовые сборы – 5,8 млн), но обошла другие арт-релизы МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (366,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн), РЕШЕНИЕ УЙТИ (297 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ТИТАН (146,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|814,9
|ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ
|413,1
|АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
|374,6
|МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
|366,4
|РЕШЕНИЕ УЙТИ
|297,0
|ТИТАН
|146,9
Из двух семейных лент вперед вырвался отечественный проект ДУХ БАЙКАЛА - 301,9 тысяч рублей. Это больше, чем было у документальной картины БАЙКАЛ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (283,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), а также лент СОЛНЦЕ НА ВКУС (258,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн). В свою очередь, проект ЛЕССИ - ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ заработал 175,6 тысячи рублей. Новые приключения легендарной колли уступили недавнему фильму МОЙ ПЕС РУНИ (255,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), но превзошли данные лент ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (145,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (45,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДУХ БАЙКАЛА
|301,9
|БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ
|283,6
|СОЛНЦЕ НА ВКУС
|258,2
|МОЙ ПЕС РУНИ
|255,7
|ПРИНЦ ПУСТЫНИ
|185,0
|ЛЕССИ - ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|175,6
|ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
|145,5
|ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|45,2
Ромком СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ смог предварительно заработать 188,1 тысяч рублей. Новинка оставила позади ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и другую комедию с Денисом Власенко в главной роли ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн), но проиграла лентам МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и НЕПОСЛУШНИК (880,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НЕПОСЛУШНИК
|880,9
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
|ТАЙНЫЙ САНТА
|278,9
|СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
|188,1
|ЮРА-ДВОРНИК
|113,4
|ЛАВСТОРИ
|100,7
Предпродажи комедийного боевика ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ составили 148,7 тысяч рублей. Новинка уступила проекту КРУЧЕ НЕКУДА (353,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), где также играл Джон Сина, а также картине АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (195,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КРУЧЕ НЕКУДА
|353,9
|АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
|195,6
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
|148,7
Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
18.10.2023 Автор: Никита Никитин