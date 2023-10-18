Предпродажи уикенда: среди премьер впереди всех «Анатомия падения»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (PVZGL), российскую комедию СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG), комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG) и семейные ленты ДУХ БАЙКАЛА (RWV) и ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (AK).

Лидером по предпродажам стала драма Жюстин Трие АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, собравшая 374,6 тысяч рублей. Лауреат Золотой пальмовой ветви ожидаемо пользуется спросом у подготовленной аудитории крупных городов, готовой прийти на премьерные или специальные показы. Новинка уступила лентам ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 млн рублей, стартовые сборы – 5,8 млн), но обошла другие арт-релизы МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (366,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн), РЕШЕНИЕ УЙТИ (297 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ТИТАН (146,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 814,9 ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ 413,1 АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ 374,6 МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 366,4 РЕШЕНИЕ УЙТИ 297,0 ТИТАН 146,9

Из двух семейных лент вперед вырвался отечественный проект ДУХ БАЙКАЛА - 301,9 тысяч рублей. Это больше, чем было у документальной картины БАЙКАЛ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (283,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), а также лент СОЛНЦЕ НА ВКУС (258,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн). В свою очередь, проект ЛЕССИ - ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ заработал 175,6 тысячи рублей. Новые приключения легендарной колли уступили недавнему фильму МОЙ ПЕС РУНИ (255,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), но превзошли данные лент ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (145,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (45,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДУХ БАЙКАЛА 301,9 БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ 283,6 СОЛНЦЕ НА ВКУС 258,2 МОЙ ПЕС РУНИ 255,7 ПРИНЦ ПУСТЫНИ 185,0 ЛЕССИ - ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 175,6 ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ 145,5 ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ 45,2

Ромком СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ смог предварительно заработать 188,1 тысяч рублей. Новинка оставила позади ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и другую комедию с Денисом Власенко в главной роли ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн), но проиграла лентам МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и НЕПОСЛУШНИК (880,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НЕПОСЛУШНИК 880,9 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8 ТАЙНЫЙ САНТА 278,9 СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ 188,1 ЮРА-ДВОРНИК 113,4 ЛАВСТОРИ 100,7

Предпродажи комедийного боевика ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ составили 148,7 тысяч рублей. Новинка уступила проекту КРУЧЕ НЕКУДА (353,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,1 млн), где также играл Джон Сина, а также картине АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (195,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КРУЧЕ НЕКУДА 353,9 АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 195,6 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ 148,7

Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

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18.10.2023 Автор: Никита Никитин