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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Вызов» начал взлет

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российский блокбастер ВЫЗОВ (CP), боевик МИЗАНТРОП (VLG), и хоррор ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА (EXP).

Долгожданный ВЫЗОВ показал крайне внушительные предпродажи, освоив 48,78 млн рублей. Текущие цифры оказались на уровне фэнтези-блокбастера ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, который по состоянию на 18:00 31 декабря (накануне широкого старта в кинотеатрах в пятницу 1 января) набрал 48,75 млн рублей, а всего за первые три дня полноценного проката освоил 588,4 млн рублей. В сравнении со множеством других российских суперхитов, например, с другими картинами Клима Шипенко ХОЛОП (4,99 млн рублей, стартовые сборы – 313,3 млн) и САЛЮТ-7 (2,06 млн, стартовые сборы – 246,1 млн), или остросюжетными блокбастерами СЕРДЦЕ ПАРМЫ (3,8 млн, стартовые сборы – 134,9 млн) и ЭКИПАЖ (5,3 млн, стартовые сборы – 464,9 млн), новинка демонстрирует качественно иной уровень предпродаж.

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ВЫЗОВ 48,78
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 48,75
ЭКИПАЖ 5,33
ХОЛОП 4,99
СЕРДЦЕ ПАРМЫ 3,90
САЛЮТ-7 2,06

Боевик МИЗАНТРОП заработал 109,7 тысяч рублей. Новинка уступила недавнему триллеру ПРОПАВШАЯ (131,2 тысяч, стартовые сборы – 20,3 млн), но смогла обойти аналоги ЗАСТУПНИК (89,5 тысяч, стартовые сборы – 23,9 млн) и 21 МОСТ (43,7 тысяч, стартовые сборы – 13,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРОПАВШАЯ 131,2
МИЗАНТРОП  109,7
ЗАСТУПНИК 89,5
21 МОСТ 43,7

Хоррор ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА взял на предпродажах 27,2 тысяч рублей. Новинка проиграла другим «сказочным» фильмам ужасов ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (159,9 тысяч, стартовые сборы – 25,7 млн) и ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (60,9 тысяч, стартовые сборы – 10,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ 159,9
ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА 60,9
ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА 27,2

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19.04.2023 Автор: Никита Никитин

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