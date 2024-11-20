Предпродажи уикенда: «Зять» уступает «Теще»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ЗЯТЬ (CP), триллер КОНКЛАВ (AK), байопик ВЕЛИКАЯ (WP) и мультфильм СУПЕРСАНТА (NKI).
Новая комедия с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником предварительно освоила 1,325 млн рублей. Новинка проиграла прошлогодней ТЕЩЕ (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 211 млн), а также другим комедиям КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн). В то же время новинка обогнала ленты ЛЮБОВНИКИ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн), СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (705,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 60,6 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТЕЩА
|5,466
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|2,257
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,572
|ЗЯТЬ
|1,325
|ЛЮБОВНИКИ
|0,779
|СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|0,706
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|0,697
Судя по всему, собирается удивить триллер КОНКЛАВ, чьи предпродажи в рассматриваемой временной точке достигли 1,016 млн рублей. Это меньше данных прошлогоднего декабрьского релиза ФЕРРАРИ (2 млн, стартовые сборы – 66,6 млн) и антиутопии ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн), но больше показателей лент ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн), ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (245,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,9 млн) и МАВРИТАНЕЦ (113,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ФЕРРАРИ
|2,030
|ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|1,116
|КОНКЛАВ
|1,016
|ОДНА ЖИЗНЬ
|0,344
|ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА
|0,246
|МАВРИТАНЕЦ
|0,113
Предварительные продажи биографического проекта ВЕЛИКАЯ составили 323,9 тысяч рублей. Картина о жизни Ли Миллер уступила ленте Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), но зато оставила позади аналоги КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (318,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ВЕЛИКИЙ (143,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), где роль легендарного фотографа Юджина Смита исполнил Джонни Депп.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я
|851,4
|ВЕЛИКАЯ
|323,9
|КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА
|318,2
|ВЕЛИКИЙ
|143,1
Анимация СУПЕРСАНТА предварительно заработала 289,4 тысяч рублей. Новинка оставила позади мультфильмы СЕЗОН ОХОТЫ: СУПЕРКОМАНДА (261,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), но не смогла дотянуться ло аналогов МАРМАДЮК (457,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,4 млн) и КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (329,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАРМАДЮК
|457,7
|КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА
|329,3
|СУПЕРСАНТА
|289,4
|СЕЗОН ОХОТЫ: СУПЕРКОМАНДА
|261,4
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|227,3
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|170,6
Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ
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20.11.2024 Автор: Никита Никитин