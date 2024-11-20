Предпродажи уикенда: «Зять» уступает «Теще»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ЗЯТЬ (CP), триллер КОНКЛАВ (AK), байопик ВЕЛИКАЯ (WP) и мультфильм СУПЕРСАНТА (NKI).

Новая комедия с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником предварительно освоила 1,325 млн рублей. Новинка проиграла прошлогодней ТЕЩЕ (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 211 млн), а также другим комедиям КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн) и НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн). В то же время новинка обогнала ленты ЛЮБОВНИКИ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн), СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (705,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 60,6 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (697,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 73,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТЕЩА 5,466 КОНЕЦ СЛАВЫ 2,257 НЕПОСЛУШНИК 2 1,572 ЗЯТЬ 1,325 ЛЮБОВНИКИ 0,779 СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 0,706 ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 0,697

Судя по всему, собирается удивить триллер КОНКЛАВ, чьи предпродажи в рассматриваемой временной точке достигли 1,016 млн рублей. Это меньше данных прошлогоднего декабрьского релиза ФЕРРАРИ (2 млн, стартовые сборы – 66,6 млн) и антиутопии ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн), но больше показателей лент ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн), ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (245,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,9 млн) и МАВРИТАНЕЦ (113,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ФЕРРАРИ 2,030 ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ 1,116 КОНКЛАВ 1,016 ОДНА ЖИЗНЬ 0,344 ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА 0,246 МАВРИТАНЕЦ 0,113

Предварительные продажи биографического проекта ВЕЛИКАЯ составили 323,9 тысяч рублей. Картина о жизни Ли Миллер уступила ленте Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), но зато оставила позади аналоги КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (318,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ВЕЛИКИЙ (143,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), где роль легендарного фотографа Юджина Смита исполнил Джонни Депп.

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я 851,4 ВЕЛИКАЯ 323,9 КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА 318,2 ВЕЛИКИЙ 143,1

Анимация СУПЕРСАНТА предварительно заработала 289,4 тысяч рублей. Новинка оставила позади мультфильмы СЕЗОН ОХОТЫ: СУПЕРКОМАНДА (261,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), но не смогла дотянуться ло аналогов МАРМАДЮК (457,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,4 млн) и КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (329,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МАРМАДЮК 457,7 КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА 329,3 СУПЕРСАНТА 289,4 СЕЗОН ОХОТЫ: СУПЕРКОМАНДА 261,4 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3 ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6

Фото: кадр из фильма ЗЯТЬ

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20.11.2024 Автор: Никита Никитин