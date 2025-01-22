Предпродажи уикенда: «Холоп. Великолепный век» опередил «Василия»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии ВАСИЛИЙ (NMG) и ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP), мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK), хоррор ПРИСУТСТВИЕ (PRD) и новую работу Франсуа Озона ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ (AOF).

Судя по предпродажам, готовится удивить рынок проект ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК, успевший заработать к текущему моменту 3,068 млн рублей. Новинка оказалась на голову выше прямых аналогов ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (78,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн) и ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (191,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн). За неимением прямых сравнений позволим себе сопоставить зарубежный ремейк с российским проектом с местом действия в Турции ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (3,1 млн рублей, стартовые сборы – 86,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ 3,107 ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 3,068 ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ 0,190 ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА 0,078

Предпродажи новой комедии ВАСИЛИЙ достигли 1,66 млн рублей. Предполагается, что по итогу уикенда картина с Александром Петровым все же выйдет в лидеры. Пока новинка смогла обойти недавние аналоги ЗЯТЬ (1,285 млн рублей, стартовые сборы – 86,1 млн), БРАТЬЯ (1,134 млн рублей, стартовые сборы – 59,3 млн), ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (928,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,9 млн) и БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (523,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,8 млн). В то же время криминальная комедия уступила лентам ТЕЩА (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 211 млн), РОДНЫЕ (2,6 млн, стартовые сборы – 196 млн), КОНЕЦ СЛАВЫ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн) и ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (2,175 млн рублей, стартовые сборы – 149,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТЕЩА 5,466 РОДНЫЕ 2,608 КОНЕЦ СЛАВЫ 2,258 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 2,175 ВАСИЛИЙ 1,659 ЗЯТЬ 1,285 БРАТЬЯ 1,134 ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ 0,928 БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ 0,524

Завидные предпродажи демонстрирует и концептуальный хоррор Стивена Содерберга ПРЕДЧУВСТВИЕ, предварительно собравший 556 тысяч рублей. Новинка расположилась ниже ленты МАЯК (1,073 млн рублей, стартовые сборы – 15,7 млн), но в то же время обошла множество других фильмов ужасов, включая ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,2 млн), РОД МУЖСКОЙ (203,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн), КУКУШКА (93,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн) и ЗАМРИ (56,5 млн рублей, стартовые сборы – 8,5 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАЯК 1,073 ПРИСУТСТВИЕ 0,556 ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 0,215 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 0,232 РОД МУЖСКОЙ 0,204 КУКУШКА 0,93 ЗАМРИ 0,56

Новый фильм Франсуа Озона ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ предварительно заработал 512,9 тысяч рублей. Новинка уступила недавней ПАРТЕНОПЕ Паоло Соррентино (998,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн), но превзошла картины ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн) и АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (394,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн). Также позади осталась предыдущая работа Озона МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (366,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПАРТЕНОПА 998,4 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ 512,9 ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ 413,1 АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ 394,6 МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 366,4

Мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ предварительно освоил 356,5 тысяч рублей. Новая анимация выступила на уровне ЗВЕРОГОНЩИКОВ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн) и обошла ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (211,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) НОЧЬ В ЗООПАРКЕ 0,357 ЗВЕРОГОНЩИКИ 0,355 ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 0,212 ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 0,171

Фото: кадр из фильма ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

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22.01.2025 Автор: Никита Никитин