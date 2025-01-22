Предпродажи уикенда: «Холоп. Великолепный век» опередил «Василия»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии ВАСИЛИЙ (NMG) и ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (CP), мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (AK), хоррор ПРИСУТСТВИЕ (PRD) и новую работу Франсуа Озона ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ (AOF).
Судя по предпродажам, готовится удивить рынок проект ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК, успевший заработать к текущему моменту 3,068 млн рублей. Новинка оказалась на голову выше прямых аналогов ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (78,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн) и ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (191,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн). За неимением прямых сравнений позволим себе сопоставить зарубежный ремейк с российским проектом с местом действия в Турции ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (3,1 млн рублей, стартовые сборы – 86,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ
|3,107
|ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
|3,068
|ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ
|0,190
|ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА
|0,078
Предпродажи новой комедии ВАСИЛИЙ достигли 1,66 млн рублей. Предполагается, что по итогу уикенда картина с Александром Петровым все же выйдет в лидеры. Пока новинка смогла обойти недавние аналоги ЗЯТЬ (1,285 млн рублей, стартовые сборы – 86,1 млн), БРАТЬЯ (1,134 млн рублей, стартовые сборы – 59,3 млн), ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (928,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,9 млн) и БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (523,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,8 млн). В то же время криминальная комедия уступила лентам ТЕЩА (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 211 млн), РОДНЫЕ (2,6 млн, стартовые сборы – 196 млн), КОНЕЦ СЛАВЫ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн) и ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (2,175 млн рублей, стартовые сборы – 149,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТЕЩА
|5,466
|РОДНЫЕ
|2,608
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|2,258
|ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|2,175
|ВАСИЛИЙ
|1,659
|ЗЯТЬ
|1,285
|БРАТЬЯ
|1,134
|ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
|0,928
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|0,524
Завидные предпродажи демонстрирует и концептуальный хоррор Стивена Содерберга ПРЕДЧУВСТВИЕ, предварительно собравший 556 тысяч рублей. Новинка расположилась ниже ленты МАЯК (1,073 млн рублей, стартовые сборы – 15,7 млн), но в то же время обошла множество других фильмов ужасов, включая ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,2 млн), РОД МУЖСКОЙ (203,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн), КУКУШКА (93,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн) и ЗАМРИ (56,5 млн рублей, стартовые сборы – 8,5 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАЯК
|1,073
|ПРИСУТСТВИЕ
|0,556
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
|0,215
|СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
|0,232
|РОД МУЖСКОЙ
|0,204
|КУКУШКА
|0,93
|ЗАМРИ
|0,56
Новый фильм Франсуа Озона ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ предварительно заработал 512,9 тысяч рублей. Новинка уступила недавней ПАРТЕНОПЕ Паоло Соррентино (998,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн), но превзошла картины ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн) и АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (394,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн). Также позади осталась предыдущая работа Озона МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (366,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПАРТЕНОПА
|998,4
|ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ
|512,9
|ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ
|413,1
|АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
|394,6
|МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
|366,4
Мультфильм НОЧЬ В ЗООПАРКЕ предварительно освоил 356,5 тысяч рублей. Новая анимация выступила на уровне ЗВЕРОГОНЩИКОВ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн) и обошла ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (211,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НОЧЬ В ЗООПАРКЕ
|0,357
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|0,355
|ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
|0,212
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|0,171
Фото: кадр из фильма ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
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22.01.2025 Автор: Никита Никитин