Предпродажи уикенда: «Ламборгини: Человек-легенда» обогнал всех
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим байопик ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (MVK), мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (NKI), российский хоррор СЕСТРЫ (VLG), триллер ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (WP), хоррор КОРАБЛЬ В ПУСАН (EXP) и российские комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (CRP) и УМНАЯ МАША (RWV).
Лучшие предпродажи среди новинок продемонстрировала биографическая драма ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА, собравшая 302,2 тысяч рублей. Картина вплотную приблизилась к ленте КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (318,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и обошла другие фильмы по реальным событиям ИГРЫ ШПИОНОВ (199,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн) и ЭЙФЕЛЬ (139,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА
|318,2
|ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
|302,1
|ИГРЫ ШПИОНОВ
|199,9
|ЭЙФЕЛЬ
|139,4
Отечественный мультфильм ЦАРСТО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ отметился на старте суммой в 227,7 тысяч рублей. Новинка уступила недавним аналогам КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (637,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (479,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн), ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (403,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 36 млн), БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн), но обошла проект ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|674,5
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|478,9
|ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|403,3
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|387,0
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|309,2
|ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ
|227,7
|ОГОНЕК-ОГНИВО
|157,6
Российский хоррор СЕСТРЫ предварительно заработал 183,4 тысяч рублей. Это заметно больше показателей выходивших ранее фильмов ужасов ВДОВА (76,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн), РЯД 19 (44,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн), БЫВШАЯ (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СЕСТРЫ
|183,4
|ВДОВА
|76,2
|РЯД 19
|44,5
|БЫВШАЯ
|36,7
Новый корейский триллер КОРАБЛЬ В ПУСАН собрал на предпродажах 169,6 тысяч рублей. Тем самым новинка заметно превзошла аналоги ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|169,6
|ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
|116,5
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|92,8
Уверенными предпродажами отметились российские комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (175,5 тысяч рублей) и УМНАЯ МАША (118 тысяч рублей). Сиквел прошлогодней комедии превзошел проекты ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн), СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (84,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и оригинальный ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (41,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн). В свою очередь, фантастический ромком УМНАЯ МАША совсем немного уступил комедии ТОЛЬКО НЕ ОНИ (123,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,2 млн) и опередил проекты Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (74,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2
|171,5
|ТОЛЬКО НЕ ОНИ
|123,4
|УМНАЯ МАША
|118,0
|ЛАВСТОРИ
|100,7
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|84,2
|Я НА ПЕРЕМОТКЕ!
|74,6
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|73,8
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД
|41,4
Авантюрный триллер ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ отметилась предпродажами в размере 10,9 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (70,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (25,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн) и АФЕРА В МАЙАМИ (16,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
|70,7
|ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО
|25,2
|АФЕРА В МАЙАМИ
|16,2
|ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
|10,9
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
23.11.2022 Автор: Никита Никитин