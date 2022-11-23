Предпродажи уикенда: «Ламборгини: Человек-легенда» обогнал всех

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим байопик ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (MVK), мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (NKI), российский хоррор СЕСТРЫ (VLG), триллер ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (WP), хоррор КОРАБЛЬ В ПУСАН (EXP) и российские комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (CRP) и УМНАЯ МАША (RWV).

Лучшие предпродажи среди новинок продемонстрировала биографическая драма ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА, собравшая 302,2 тысяч рублей. Картина вплотную приблизилась к ленте КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (318,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и обошла другие фильмы по реальным событиям ИГРЫ ШПИОНОВ (199,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн) и ЭЙФЕЛЬ (139,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА 318,2 ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 302,1 ИГРЫ ШПИОНОВ 199,9 ЭЙФЕЛЬ 139,4

Отечественный мультфильм ЦАРСТО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ отметился на старте суммой в 227,7 тысяч рублей. Новинка уступила недавним аналогам КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (637,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (479,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн), ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (403,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 36 млн), БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн), но обошла проект ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 674,5 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА 478,9 ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 403,3 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 387,0 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2 ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ 227,7 ОГОНЕК-ОГНИВО 157,6

Российский хоррор СЕСТРЫ предварительно заработал 183,4 тысяч рублей. Это заметно больше показателей выходивших ранее фильмов ужасов ВДОВА (76,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн), РЯД 19 (44,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн), БЫВШАЯ (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СЕСТРЫ 183,4 ВДОВА 76,2 РЯД 19 44,5 БЫВШАЯ 36,7

Новый корейский триллер КОРАБЛЬ В ПУСАН собрал на предпродажах 169,6 тысяч рублей. Тем самым новинка заметно превзошла аналоги ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КОРАБЛЬ В ПУСАН 169,6 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ 116,5 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8

Уверенными предпродажами отметились российские комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (175,5 тысяч рублей) и УМНАЯ МАША (118 тысяч рублей). Сиквел прошлогодней комедии превзошел проекты ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн), СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (84,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и оригинальный ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (41,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн). В свою очередь, фантастический ромком УМНАЯ МАША совсем немного уступил комедии ТОЛЬКО НЕ ОНИ (123,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,2 млн) и опередил проекты Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (74,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 171,5 ТОЛЬКО НЕ ОНИ 123,4 УМНАЯ МАША 118,0 ЛАВСТОРИ 100,7 СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 84,2 Я НА ПЕРЕМОТКЕ! 74,6 БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8 ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 41,4

Авантюрный триллер ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ отметилась предпродажами в размере 10,9 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (70,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (25,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн) и АФЕРА В МАЙАМИ (16,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 70,7 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 25,2 АФЕРА В МАЙАМИ 16,2 ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 10,9

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23.11.2022 Автор: Никита Никитин