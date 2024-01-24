Предпродажи уикенда: «Мастер и Маргарита» показывает лучшие данные со времен «Вызова»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим экранизацию романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK) и байопик Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (CPF).

Долгожданная новая версия МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ от режиссера Михаила Локшина показала впечатляющие предпродажи в размере 34,9 млн рублей. Как мы уже отмечали, подобрать такому проекту близкие референсы довольно сложно, поэтому рассмотрим широкий срез отечественных блокбастеров. Новинка уступила апрельскому ВЫЗОВУ (49,36 млн, стартовые сборы – 426,1 млн), который отметился еще более беспрецедентной промо-компанией. В то же время экранизация Булгакова показала качественно иной уровень предпродаж в сравнении с подавляющим числом российских хитов, включая недавнюю сказку ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,88 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн), также выходившее после праздников в январе ПРИТЯЖЕНИЕ (4,44 млн рублей, стартовые сборы – 394,3 млн), а также блокбастеры СЕРДЦЕ ПАРМЫ (3,8 млн, стартовые сборы – 134,9 млн) и ЭКИПАЖ (5,3 млн, стартовые сборы – 464,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ВЫЗОВ 49,36 МАСТЕР И МАРГАРИТА 34,90 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,88 ЭКИПАЖ 5,33 ПРИТЯЖЕНИЕ 4,44 СЕРДЦЕ ПАРМЫ 3,90

Высокие предпродажи демонстрирует и биографический проект ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я - 832,8 тысяч рублей. Новинка превзошла как недавнюю СТАЛЬНУЮ ХВАТКУ (192,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн), так и другие байопики КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (298,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ДЖЕКИ (221,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я 832,8 КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА 298,8 ДЖЕКИ 221,3 СТАЛЬНАЯ ХВАТКА 192,3

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

24.01.2024 Автор: Никита Никитин