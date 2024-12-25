Предпродажи уикенда: шестой «Иван Царевич» опережает «Лунтика»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (VLG), мюзикл БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (VLG), постапокалиптический экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН (CP), драму ПАРТЕНОПА (AK).

Накануне удлиненного праздничного уикенда наблюдается повышенная активность разных сегментов аудитории, отчего большинство новинок недели демонстрируют завидные предпродажи. Лидером выступает новая часть анимационной франшизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, собравшая предварительно 4,057 млн рублей. Тем самым мультфильм оставил позади подавляющую часть аналогов, включая проекты ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 105,2 млн). Новинка оставила позади также четвертый и пятый мультфильмы собственной франшизы, однако эти проекты получали в момент старта продолжительные превью.

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 4,057 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 3,920 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ 3,824 ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ 3,719 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 2,875 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 2,703

Предпродажи новой работы Паоло Соррентино ПАРТЕНОПА составили 1,059 млн рублей. Новинка немного не дотянулась до недавно вышедшей ленты Пабло Ларраина МАРИЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), но зато обошла такие проекты как ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (923,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАРИЯ 1,121 ПАРТЕНОПА 1,059 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ 0,924 ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 0,815

Фантастический экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН предварительно освоил 802 тысячи рублей. Новинка обошла другие необычные для российского кино остросюжетные проекты ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 49,5 млн), ДЕВЯТАЯ (274,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,5 млн), СКВОЗЬ ВРЕМЯ (245,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн) и СКИФ (98,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ПОСЛЕДНИЙ РОНИН 802,0 ЭБИГЕЙЛ 382,4 ДЕВЯТАЯ 274,9 СКВОЗЬ ВРЕМЯ 245,8 СКИФ 98,1

Музыкальный байопик БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА заработал 260 тысяч рублей. Это располагает новинку выше проекта YESTERDAY (244,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,4 млн), но ниже других музыкальных лент РОКЕТМЕН (474,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,8 млн без учета превью) и ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ (336,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) РОКЕТМЕН 474,8 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ 336,3 БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА 260,0 YESTERDAY 244,4

Фото: кадр из мультфильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6

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25.12.2024 Автор: Никита Никитин