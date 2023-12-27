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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Три богатыря и Пуп земли» опережают всех с большим отрывом

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильмы ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG) и ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI), а также хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА (KNLG).

Новая часть «богатырской» франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ предварительно освоила более 12,4 млн рублей. Новинка оказалась на голову выше  своего последнего прямого предшественника, проекта ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 105,2 млн). На полях отметим, что новинка также оставила далеко позади четвертый и пятый мультфильмы из родственной анимационной серии про приключения ИВАНА ЦАРЕВИЧА И СЕРОГО ВОЛКА, однако эти проекты получали в момент старта продолжительные превью.

В свою очередь, новый мультфильм от компании «Лицензионные бренды» ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА также показал уверенные предпродажи в размере 1,062 млн рублей. Это меньше показателей наиболее похожего мультфильма компании КОТЫ ЭРМИТАЖА (3,18 млн рублей, стартовые сборы – 91,1 млн) и аналога ФИННИК (2,23 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), выходивших в мартовские школьные каникулы, но превосходит данные прошлогоднего декабрьского релиза МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) а также цифры БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ: СПЕЦИАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ (478,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ 12,472
ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ 3,719
КОТЫ ЭРМИТАЖА 3,180
ФИННИК 2,233
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 1,062
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА 0,479

Новый хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА собрал на предпродажах 35,5 тысяч рублей. С одной стороны, фильм ужасов уступил другим релизам компании «Кинологистика» АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), а также проектам от World Pictures КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В то же время новинка оставила позади как другие проекты дистрибьютора АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (24,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн), так и совсем свежие декабрьские хорроры КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (25,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ДУДОЧНИКА (21,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,6 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4
КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1
АСТРАЛ. СОМНИЯ 78,8
ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5
РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА 35,5
АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ 30,5
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ… 25,6
ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 24,4
ПРОКЛЯТИЕ ДУДОЧНИКА 21,6

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ

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27.12.2023 Автор: Никита Никитин

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