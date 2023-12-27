Предпродажи уикенда: «Три богатыря и Пуп земли» опережают всех с большим отрывом
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильмы ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG) и ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI), а также хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА (KNLG).
Новая часть «богатырской» франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ предварительно освоила более 12,4 млн рублей. Новинка оказалась на голову выше своего последнего прямого предшественника, проекта ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 105,2 млн). На полях отметим, что новинка также оставила далеко позади четвертый и пятый мультфильмы из родственной анимационной серии про приключения ИВАНА ЦАРЕВИЧА И СЕРОГО ВОЛКА, однако эти проекты получали в момент старта продолжительные превью.
В свою очередь, новый мультфильм от компании «Лицензионные бренды» ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА также показал уверенные предпродажи в размере 1,062 млн рублей. Это меньше показателей наиболее похожего мультфильма компании КОТЫ ЭРМИТАЖА (3,18 млн рублей, стартовые сборы – 91,1 млн) и аналога ФИННИК (2,23 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), выходивших в мартовские школьные каникулы, но превосходит данные прошлогоднего декабрьского релиза МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) а также цифры БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ: СПЕЦИАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ (478,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|12,472
|ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
|3,719
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|3,180
|ФИННИК
|2,233
|ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
|1,062
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|0,673
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|0,479
Новый хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА собрал на предпродажах 35,5 тысяч рублей. С одной стороны, фильм ужасов уступил другим релизам компании «Кинологистика» АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), а также проектам от World Pictures КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В то же время новинка оставила позади как другие проекты дистрибьютора АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (24,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн), так и совсем свежие декабрьские хорроры КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (25,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ДУДОЧНИКА (21,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ
|101,4
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|АСТРАЛ. СОМНИЯ
|78,8
|ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
|РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА
|35,5
|АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ
|30,5
|КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ…
|25,6
|ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2
|24,4
|ПРОКЛЯТИЕ ДУДОЧНИКА
|21,6
Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
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27.12.2023 Автор: Никита Никитин