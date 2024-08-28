Предпродажи уикенда: «Лунтик» взлетел выше всех аналогов

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG), молодежную мелодраму ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG), боевик ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО.

Предпродажи мультфильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ составили 4,2 млн рублей. Тем самым новинка показала лучший результат в сравнении со множеством предшественников, включая проекты ФИННИК (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,685 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн), ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,101 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн), СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн), МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЛУНТИК . ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 4,171 ФИННИК 2,233 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» 1,686 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 1,108 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,101 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО 1,009 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673 БАРБОСКИНЫ TEAM 0,404

Мелодрама Станислава Подгаевского ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ предварительно собрала 199,1 тысяч рублей. Картина уступила лентам БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн) и 14+. ПРОДОЛЖЕНИЕ (376,3 тысяч, стартовые сборы – 32,6 млн), но превзошла другие проекты студии QS Films СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (193,9 тысяч, стартовые сборы – 28,4 млн) и ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (99,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) БЫТЬ 818,0 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ 376,3 ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 199,1 СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ 193,9 ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА 99,7

Предварительный результат боевика ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО оказался равен 164,9 тысяч рублей. Новинка выступила на уровне экшена КОД 355 (161 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,7 млн) и оставила позади остросюжетные картины ДЫШИ ВО МГЛЕ (76,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн), ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (63,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн), КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ (48,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн) и АГЕНТ ЕВА (41,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО 164,9 КОД 355 161,0 ДЫШИ ВО МГЛЕ 76,3 ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ 63,3 КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ 48,9 АГЕНТ ЕВА 41,8

Фото: кадр из мультфильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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28.08.2024 Автор: Никита Никитин