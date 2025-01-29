Предпродажи уикенда: «Злой город» немного не дотянулся до «Сердца Пармы»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим исторический эпик ЗЛОЙ ГОРОД (CAO), комедии ПО БАРАМ (AK) и ЛОТЕРЕЯ (CP), байопик МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (RWV), мультфильм КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (VLG) и семейное фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (NKI).

Историческая картина Константина Буслова ЗЛОЙ ГОРОД предварительно освоила 3,65 млн рублей. Это немногим меньше показателя СЕРДЦА ПАРМЫ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 134,9 млн) и превосходит данные большинства аналогов, включая ленты КОМАНДИР (3,4 млн рублей для версии 16+, стартовые сборы – 92 млн), НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн), ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн) и ТОБОЛ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) СЕРДЦЕ ПАРМЫ 3,900 ЗЛОЙ ГОРОД 3,654 КОМАНДИР (16+) 3,368 НЮРНБЕРГ 2,845 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,742 ТОБОЛ 1,138

Предпродажи билетов на биографический фильм об Амедео Модильяни составили 528 тысяч рублей. Режиссерский проект Джонни Деппа уступил байопикам МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), МАРИЯ (1,12 млн рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), но превзошел ленту ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАДАМ КЛИКО 1,618 МАРИЯ 1,121 ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я 0,851 МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ 0,528 ОДНА ЖИЗНЬ 0,344

Из двух рассмотренных комедий уикенда больше заработала ЛОТЕРЕЯ - 261,2 тысяч. Новинка проиграла аналогам БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (523,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,8 млн) и ДЕНЬ ГОРОДА (333,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн), но превзошла комедию ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (176 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).

В свою очередь, новая картина Александра Фомина ПО БАРАМ предварительно освоила 113,9 тысяч рублей. Лента выступила идентично проекту ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн) и уступила проектам МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (297,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 100,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ 524,9 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8 ДЕНЬ ГОРОДА 333,9 ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 297,2 ЛОТЕРЕЯ 261,2 ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА 176,6 ПО БАРАМ 113,9 ЮРА ДВОРНИК 113,4

Мультфильм КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ предварительно собрал 220,7 тысяч рублей. Новая анимация проиграла проектам ЛЕС ЧУДЕС (376,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (279 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн) и ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (226,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн), но обошла ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (211,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).

Конкурирующий с мультфильмом за семейную аудиторию игровой проект ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА отметился предпродажами в размере 73,4 тысячи рублей. Новинка уступила как прямому предшественнику ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн), так и аналогу ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЛЕС ЧУДЕС 376,5 АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 279,0 ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ 226,2 КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ 220,7 ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 211,5 ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2 ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ 104,4 ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА 73,4

Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД

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29.01.2025 Автор: Никита Никитин