Предпродажи уикенда: «Веном 2» опережает «Дюну»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим кинокомикс ВЕНОМ 2 (SPPR), драмеди БЕСТСЕЛЛЕР (MG), фильм ужасов ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР (EXP) и драму ТИТАН (PRD).

Как и ожидалось, ВЕНОМ 2 установил новый рекорд предпродаж билетов постковидной эры. Новинка успела взять на предпродажах 58,31 млн, что больше показателей как недавней ДЮНЫ (44,75 млн рублей, стартовые сборы – 564 млн), так и апрельского МОРТАЛ КОМБАТ (23,4 млн рублей, стартовые сборы – 475,4 млн). Соотношение предпродаж на первый день к предпродажам на уикенд у новинки составляет 59,6%, что ближе к данным МОРТАЛ КОМБАТ (60,3%), чем к ДЮНЕ (47,9%). Так или иначе, шансы на новый постковидный стартовый рекорд крайне высоки.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ВЕНОМ 2 58,310 ДЮНА 44,751 МОРТАЛ КОМБАТ 23,418 ВЕНОМ 23,022

Победитель Каннского кинофестиваля 2021 года, драма ТИТАН, с результатом в 143,68 тысячи превзошел по предпродажам билетов картину МАРТИН ИДЕН (123 тысячи рублей, стартовые сборы – 1,6 млн), однако пока отстает от других аналогов: МИНАРИ (164,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн) и ЛЕТО'85 (155 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МИНАРИ 164,815 ЛЕТО'85 154,965 ТИТАН 143,680 МАРТИН ИДЕН 123,027

Трагикомедия БЕСТСЕЛЛЕР с Майклом Кейном собрала на предпродажах 21,34 тысячи. Это сопоставимо с показателями ленты КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА (20,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,3 млн), но втрое меньше данных картины ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ (62,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ 62,660 БЕСТСЕЛЛЕР 21,340 КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА 20,645

Хоррор ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР получил на предпродажах 18,1 тысяч рублей. Это расположило новинку между аналогами ВУДУ (16,97 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА (22,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА 25,555 ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР 18,133 ВУДУ 16,970

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29.09.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов