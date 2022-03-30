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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Сядь за руль моей машины» опережает «Минари»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму Рюсукэ Хамагути СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (EXP), детектив МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (ARM), мультфильм ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (MD), хоррор ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (EXP). 

Лидером по предпродажам стал «оскароносный» фильм Рюсукэ Хамагути СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ, заработавший 472 тысяч рублей. Впрочем, стоит учесть, что это арт-релиз, который выходит на волне ряда спецпоказов, в том числе в разных городах. У подобных проектов всегда аномально высокие предпродажи, которые не всегда выливаются в пропорциональные показатели за весь уикенд. Пока новинка превзошла таких предшественников как МИНАРИ (269 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн) и ПЫЛАЮЩИЙ (104 тысячи рублей, стартовые сборы – 4,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ 472,0
МИНАРИ 269,0
ПЫЛАЮЩИЙ 104,0

Детектив МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА предварительно заработал 71,3 тысяч. Новинка почти дотянулась до аналога ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ (79,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и превзошла ДЕВУШКУ В ТУМАНЕ (34,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и НЕВИДИМОГО ГОСТЯ (19,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
( тыс рублей)
ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ 79,6
МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА 71,3
ДЕВУШКА В ТУМАНЕ 34,1
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ 19,9

Независимый мультфильм ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ предварительно собрал 67,6 тысяч рублей. Это больше, чем было у ТВОРЦОВ СНОВ (56 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн), но вдвое меньше, чем предпродажи недавних анимационных релизов ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (142,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн) и ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (134,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 142,2
ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ 134,6
ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ 67,6
ТВОРЦЫ СНОВ 56,0

Новый хоррор от компании «Экспонента» ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА заработал 63,3 тысячи рублей. Премьера превзошла аналоги ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (53,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн) и БУГИМЕН (48,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн) и совсем немного отстала от УЧЕНИКА ЭКЗОРЦИСТА (67,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА 67,4
ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА 63,3
ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ 53,1
БУГИМЕН 48,5

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30.03.2022 Автор: Никита Никитин

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