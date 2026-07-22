Предпродажи уикенда: «Мой дикий друг. Возвращение домой» превзошел оригинал

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим приключенческий фильм МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK) и арт-триллер Николаса Виндинга Рефна ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД (EXP).

Результат семейного сиквела МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ – 663,2 тысяч рублей. Новинка уступила комедии Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), но превзошла собственную первую часть (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), а также ленты МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,4 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (332,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) Я – МЕДВЕДЬ 973,6 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 663,2 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 544,1 ​​​​​​ МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 505,6 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН 332,9

ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД предварительно собрал 443,8 тысяч рублей (с учетом сеансов с субтитрами). Новинка оставила позади проекты РОД МУЖСКОЙ (203,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,4 млн) и ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (101,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,7 млн), но не дотянулась до таких арт-триллеров, как ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (692,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), МАКСИН ХХХ (583,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (534,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ 692,7 МАКСИН ХХХ 583,4 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО 534,1 ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД 443,8 РОД МУЖСКОЙ 203,6 ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ 101,2

Фото: кадр со съемок фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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22.07.2026 Автор: Никита Никитин