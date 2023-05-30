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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 1–4 июня 2023 года

Американские солдаты, итальянские мафиози, динозавры и другие

Главной новинкой недели станет новый фильм Гая Ричи, военный боевик ПЕРЕВОДЧИК (VLG). В пользу ленты говорит в первую очередь имя режиссера, среди ее минусов – не самая популярная тематика, наличие пиратской версии, а также конкуренция как со стороны холдовера БЕГЛЕЦ, так и со стороны предсеансового обслуживания. Ориентирами в данном случае могут стать проекты КРУШЕНИЕ (66,9 млн рублей на старте) и ИНОСТРАНЕЦ (45 млн).

Комедия УИКЕНД С БАТЕЙ (AK), напротив, выходит в российский прокат почти одновременно со всем миром. В числе других ее козырей – исполнитель одной из главных ролей Роберт Де Ниро. Учитывая не самое сильное жанровое конкурентное окружение, фильму вполне по силам повторить цифры ДЕДУШКИ НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (45,3 млн).

На младшую аудиторию рассчитан, с одной стороны, мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG), с другой – семейная фантастика ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (PIFD). В первом случае в пользу проекта говорят не нуждающийся в представлении бренд, во втором – вечная любовь детей к динозаврам. В качестве референсов можно назвать, соответственно, проекты МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (29,1 млн) и ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (5,1 млн).

Поклонников хорроров на уикенде ждут ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК (WP). У проекта высокие оценки, но в то же время в сети достаточно давно доступна его пиратская копия. В этом контексте ориентирами для хоррора могут выступить фильмы ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (5,7 млн) и БОЙСЯ ТИШИНЫ (5 млн).

Также зрители смогут посмотреть драмеди ДО РАССВЕТА (SBF), драмы ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ (KAP, с 02.06) и КОМНАТА ЧУДЕС (CPF), триллер ПАЦИЕНТЫ (RR), фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. НОЧЬ СТРАХА (ARM), боевик СОЛДАТ (INDF, с 02.06) и перевыпуск ТАИНСТВЕННОГО ПОЕЗДА (INK).

Фото: кадр из фильма ПЕРЕВОДЧИК

30.05.2023 Автор: Максим Острый

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