Обзор новинок проката на уикенде 2–5 ноября 2023 года

Триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (GF), одна из главных новинок грядущего уикенда, нацелен на всех любителей остросюжетного кино. Среди его плюсов – яркий актерский состав (Дейзи Ридли, Гаррет Хедлунд, Бен Мендельсон) и премьера в России одновременно со всем миром. Ориентиром в данном случае выступает МИЗАНТРОП (13,9 млн рублей на старте).

Полную жанровую альтернативу предлагает российская комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (AK). Оригинальный фильм не был сверхуспешен в российском прокате, но с тех пор, судя по числу оценок на «Кинопоиске», сумел собрать вокруг себя сообщество поклонников. Так что референсом для новинки может выступить проект ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (16,6 млн).

Еще одна отечественная премьера, фантастика ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (NKI) может воспользоваться низкой конкуренцией за целевую аудиторию, но при этом ей, возможно, не хватит событийности – скажется нехватка медийных звезд в касте. В качестве ее ориентира по сборам можно вспомнить прошлогодний проект ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (9,7 млн).

Главную роль в исторической ленте БУДИКА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ (EXP) сыграла Ольга Куриленко, и она же станет главным магнитом для зрителей в случае с этим проектом. Однако ни жанр, ни сеттинг не могут похвастаться в России выдающимся интересом со стороны аудитории: доказательством тому служит прошлогоднее СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (12,8 млн).

На юную аудиторию нацелен мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (VLG). Проект отличается необычной анимационной стилистикой, которая заставляет вспомнить в качестве референса проект СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (7,2 млн).

Также зрители смогут посмотреть драмы КАТЯ-КАТЯ (SBF), КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ (PNR) и РАСЕМОН (INK), хорроры МОЙ ЛЕНИВЕЦ-УБИЙЦА (UNID), ПОЛТЕРГЕЙСТ (WP) и ПУСТЬ ВСЕ ГОРИТ (KNLG), драмеди ПРИВЕТ, МАМА (RFLF), комедию ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ (MVK), детектив СЛЕДУЮЩАЯ ЖЕРТВА (PLK) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 162. СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ! (MVK, с 04.11).

Фото: кадр из фильма ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ

31.10.2023 Автор: Максим Острый