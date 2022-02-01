Обзор новинок проката на уикенде 3–6 февраля 2022 года

На звание главного релиза уикенда претендует крупномасштабный фантастический фильм-катастрофа ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP). Новая работа Роланда Эммериха, специалиста по разрушению цивилизации, с Холли Берри и Патриком Уилсоном в главных ролях постарается превзойти стартовые показатели ГЕОШТОРМА, вышедшего в 2017 году и заработавшего за первый уикенд 292 млн рублей. Помочь в выполнении этой задачи может крайне слабое конкурентное окружение фильма.

В противостоянии сойдутся две отечественные комедии, рассчитывающие как следует поработать не только на старте, но и на уикенде дня святого Валентина. На звание «спящего» хита претендует картина НЕПОСЛУШНИК (CRP), сюжетно схожая с ХОЛОПОМ. Бороться за молодежную аудиторию с ним будет ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR), самим своим названием стремящийся сыграть на романтической атмосфере первой половины февраля.

На взыскательную аудиторию рассчитан один из главных артхаусных релизов года – новая работа Педро Альмодовара ПАРАЛЕЛЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG). У картины крайне высокие шансы на успех в борьбе за премию «Оскар», так что новинка рассчитывает как минимум повторить показатели БОЛИ И СЛАВЫ (8,9 млн на старте).

Дмитрий Некрасов, автор БК: «С точки зрения истории фильм и правда мало чем отличается от многосерийных мыльных опер. Порой кажется, что в картину уложился сезон какого-нибудь мало-мальски успешного латиноамериканского сериала. Но уже в начале просмотра становится понятно, что проект ценен не сюжетом, а исполнением – фирменным альмодоварским дизайном и цветами, характерной музыкой и яркими актерскими работами. Среди последних, безусловно, выделяется Пенелопа Крус, которая сыграла здесь едва ли не самую лучшую свою роль».

Еще одна лента, нацеленная на взрослых любителей европейского кино – ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (MG) с Моникой Беллуччи в главной роли. Впрочем, за счет комедийной составляющей картина вполне может расширить свою аудиторию.

Наконец, третья картина, нацеленная на публику, интересующуюся фестивальными проектами – это норвежский фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ.

Также зрители смогут посмотреть драму ДРУГОЕ ИМЯ (BN), семейные картины МАЛЕНЬКИЙ ВОИН (SMKT) и ПРЫГУЧАЯ БРАТВА (KNLG), повторно выходящую в прокат криминальную ленту САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ (CPF), классику мирового кино СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ (INK), детектив ХИНТЕРЛЕНД: ГОРОД ГРЕХОВ (PVZGL), мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ ДЛЯ ВСЕХ: НОВЫЕ ГЕРОИ (PNR) и комедию ЯТАГАН (SMKT).

01.02.2022 Автор: Максим Острый