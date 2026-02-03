top banner

Обзор новинок проката на уикенде 5–8 февраля

Убежище для романтиков

Главным предложением уикенда станет боевик УБЕЖИЩЕ (CAO), преимущественно рассчитанный на мужскую аудиторию. Зрителей ждет реалистичный экшн, голливудское качество и Джейсон Стэйтем, обладающий обширной фанбазой в России. Интерес к проекту может быть снижен за счет появления пиратской копии в сети, однако у релиза нет конкурентов в ближайшем окружении, поэтому можно рассчитывать на работу вдолгую. Кассовыми ориентирами можно считать предыдущие фильмы со Стэйтемом – МАСТЕР (112 млн рублей и 209 тысяч зрителей на старте) и экшн НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (66,1 млн рублей и 172 тысячи зрителей после первых выходных).

Две российских комедии, РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) и НЕСВЯТАЯ ВАЛЕНТИНА (AK), рассчитаны на женщин и призваны подогреть романтическое настроение следующего уикенда, но делать это будут разными инструментами. Релиз «Нашего кино» полностью опирается на самостоятельный бренд исполнительницы главной роли Ольги Бузовой, к которому в довесок идет поддержка телеканала ТНТ. Это кино с понятным и прогнозируемым сюжетом и юмором явно хорошо будет работать в регионах. Основными кассовыми референсами являются комедии ЗЯТЬ (86,1 млн рублей и 212 тысяч зрителей на старте) и другой проект с Ольгой Бузовой, ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (71,9 млн рублей и 179 тысяч зрителей за первый уикенд).

Лента с Анастасией Красовской в главной роли, судя по роликам, снята больше по голливудскому лекалу ромкомов, обладает легкой фантастической составляющей и задействует молодых популярных актеров, которых публика больше знает по сериалам. Это позволяет предположить несколько больший интерес к проекту в больших городах. Опорой для прогноза служат такие ленты, как КЛЕВЫЙ УLOVE (14 млн рублей и 33 тысячи зрителей на старте) и ПО ЛЮБВИ (16,9 млн рублей и 37 тысяч зрителей по итогам первого уикенда). Однако плотная конкуренция как на текущей, так и на следующей неделе может помешать обоим релизам выработать свой кассовый потенциал.

За внимание детской аудитории поборется мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (EXP). Сюжет о невероятных подводных приключениях выглядит одновременно знакомым и по-летнему свежим. А главный герой – рыба-скептик, озвученная Юрием Стояновым, с большой вероятностью не даст заскучать на анимации и родителям. Поэтому можно прогнозировать сборы на уровне таких проектов, как МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (22,5 млн рублей и 62 тысячи зрителей на старте) и 200% ВОЛК (16,5 млн рублей и 49 тысяч зрителей по результатам первых выходных).

За хорроры на этой неделе отвечает англоязычный проект СВИСТ (PRD). В России он стартует одновременно с мировой премьерой. Узнаваемый актерский состав и высокое качество продакшна позволяют предположить стартовые показатели по аналогии с ПРИСУТСТВИЕМ (22,1 млн рублей и 47 тысяч зрителей на старте) и ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (14,7 млн рублей и 32 тысячи зрителей за первый уикенд).

Ценители фестивального российского кино явно не пропустят уже довольно нашумевшую в онлайн-среде новинку ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (VLG). Победитель фестиваля «Маяк» циркулирует в новостях крупных телеграм-каналов с октября, а самым убедительным аргументом для многих зрителей станет участие в фильме Константина Хабенского. У ленты, затрагивающей сложную тему, есть потенциал для хорошего «сарафана», поэтому оценки стартовой кассы близки к таким картинам, как 1993 (12,3 млн рублей и 37 тысячи зрителей на старте) и ДОКТОР ЛИЗА (9,3 млн рублей и 34 тысячи зрителей после первых выходных).

В числе перевыпусков на этой неделе – АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ (ILK) Фрэнсиса Форда Копполы и ГОЛОВА-ЛАСТИК (VRT) Дэвида Линча. Также в прокат выйдут драма ДЕЛО №137 (UNID), триллер ИГРА СО СМЕРТЬЮ (SBF), глубоководный хоррор КИТ-УБИЙЦА (CP). Стартует превью фэнтези НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС (WP). Кроме того в кинотеатрах окажутся драма ОТРАЖЕНИЯ №3 (INK), продолжение драмы РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ (RSP) и исторические приключения ТАЙНА АДМИРАЛА УШАКОВА (SMKT). В пиратском сегменте конкурентных новинок не ожидается.

Фото: кадр из фильма УБЕЖИЩЕ

03.02.2026 Автор: Вероника Cкурихина

