Обзор новинок проката на уикенде 6–9 марта

Самая масштабная новинка уикенда, биографическая драма РОДНИНА (CP), расскажет историю легендарной советской фигуристки Ирины Родниной от самого детства до триумфального возвращения на лед после болезни. Духоподъемное кино о реальной героине своего времени рассчитано на самую широкую аудиторию, учитывая яркий актерский состав и любовь к фигурному катанию в нашей стране. Можно прогнозировать фильму хороший «сарафан», но дополнительных бонусов на старте в виде длинных выходных у ленты не будет. Ближайшими кассовыми аналогами видятся ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (161 млн рублей на старте) и приключенческий байопик ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (119 млн на старте).

Фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG) в развлекательной форме с привлечением популярных актеров, Никиты Ефремова и Дмитрия Чеботарева, рассуждает на тему синдрома отложенной жизни. Также фильм привлекает необычным концептом: персонажи застревают между адом и раем, и это место выглядит как собрание отсылок к поп-культуре. Основная аудитория новинки – миллениалы и ранние зумеры, которые могут узнать в героях себя, поклонники артистов и ценители отечественных комедий. Ориентирами для прогнозов могут служить такие философские комедии о пересмотре жизненных ценностей, как МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (118,5 млн на старте) и ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (86,6 млн на старте).

Главным предложением для семейной аудитории станет российская сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI), которая переосмысляет известную историю на современный лад. Отсутствие классического сказочного антуража может разочаровать часть аудитории, которую привлечет знакомое название. А среди преимуществ проекта – актуальный и близкий современным детям язык, заметная комедийная составляющая и актеры, зарекомендовавшие себя в недавних сказках: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый. Потенциал ленты можно сравнить с похожими релизами ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (62,6 млн на старте) и КРАСНАЯ ШАПОЧКА (46,2 млн на старте).

Самой заметной зарубежной новинкой и главной альтернативой отечественным релизам станет новый фэнтези-боевик с Миллой Йовович В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG). У лент с участием актрисы есть своя устойчивая фан-база, кроме того, в пользу фильма может сыграть сценарная основа: сюжет написан по рассказу Джорджа Р.Р. Мартина. Визуально релиз напоминает прошлогодние картины ВОРОН (86,2 млн на старте) и БОРДЕРЛЕНДС (68,2 на старте), которые и являются ближайшими референсами для проекта.

Ценителей фестивального кино привлекут кассовый хит из Таиланда БАБУШКА НА МИЛЛИОН (EXP), который вошел в шорт-лист «Оскара», призер зрительских симпатий Каннского кинофестиваля УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК (UNID) и перевыпуск классической ленты с Аленом Делоном БАССЕЙН (INK).

Также зрители смогут посмотреть триллер ЗАЛОЖНИЦА (RR), ромком МОЙ ПАРЕНЬ - ПРИНЦ (KAP), отечественную комедию про петлю времени ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK) и фильм ужасов РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРЕДСМЕРТНЫЕ МУКИ (KNLG).

Фото: кадр из фильма ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ

04.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина