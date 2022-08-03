Предпродажи уикенда: «Убойный монтаж» обошел «Оборотней внутри»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедийный зомби-хоррор УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (NKI), мультфильм СЕМЕЙКА МОНСТРОВ (WP) и хорроры БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (CPF) и ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ: ПРЯТКИ НА ВЫЖИВАНИЕ (PNR).

Новый фильм Мишеля Хазанавичюса УБОЙНЫЙ МОНТАЖ освоил на предпродажах 41,5 тысяч рублей. Это ощутимо меньше, чем было у зомби-комедии от другого культового режиссера Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (424,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн), старт которой сопровождался чередой специальных показов, но больше показателей других аналогов ОБОРОТНИ ВНУТРИ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (12,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ 424,4 УБОЙНЫЙ МОНТАЖ 41,5 ОБОРОТНИ ВНУТРИ 31,5 ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 12,2

Анимация СЕМЕЙКА МОНСТРОВ заработала 34,4 тысяч рублей. Новинка уступила похожим мультфильмам МЫ – МОНСТРЫ (170,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,9 млн), ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн) и АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (44,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МЫ – МОНСТРЫ 170,5 ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ 56,8 АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ 44,4 СЕМЕЙКА МОНСТРОВ 34,4

Фильмы ужасов БОЙСЯ ТЕМНОТЫ и ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ: ПРЯТКИ НА ВЫЖИВАНИЕ отметились на старте суммами 18,8 тысяч и 11,3 тысяч рублей соответственно. ПРЯТКИ НА ВЫЖИВАНИЕ повторили данные хоррора ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (11,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и уступили остальным участникам таблицы. БОЙСЯ ТЕМНОТЫ, в свою очередь, проиграла аналогам ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн), ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (26,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 31,3 ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ 26,4 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 23,7 БОЙСЯ ТЕМНОТЫ 18,8 ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ: ПРЯТКИ НА ВЫЖИВАНИЕ 11,3 ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ 11,2

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03.08.2022 Автор: БК