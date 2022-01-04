Обзор новинок проката на уикенде 6–9 января 2022 года

6 января в «новогоднюю битву» вступит последний ее участник – российская комедия СВИНГЕРЫ (VLG). У картины востребованный в праздники жанр, популярный, особенно в регионах, Дмитрий Нагиев в главной роли, новогодняя тематика и пикантный заголовок, который может привлечь сравнительно взрослую аудиторию, подуставшую от семейного кино. В то же время у фильма нет мощного бренда, зато имеется прямой конкурент в лице СНЕГУРОЧКИ ПРОТИВ ВСЕХ, заработавшей на старте неделей ранее 22,4 млн рублей.

Ещё одним комедийным релизом уикенда является итальянская лента (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ (WP). Это продюсерский проект Паоло Дженовезе, режиссера фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, коротрый заработал в России 61,3 млн рублей.

На семейную аудиторию ориентирован фильм МОЙ ВОЛК (MG). История дружбы девочки и волка постарается превысить стартовые результаты картин ДУМАЙ КАК СОБАКА (5,0 млн рублей), БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН (3,5 млн) и РОЖДЕСТВО КОТА БОБА (2,0 млн).

Зрителей, соскучившихся по остросюжетным проектам, призван привлечь французский триллер ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (PVZGL). В центре ленты – расследование страшной авиакатастрофы, за которое берется талантливый и эксцентричный аналитик.

Любители хорроров могут обратить внимание на картину ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (EXP), а для поклонников актерского таланта Хавьера Бардема главной новинкой недели станет испанская комедия САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС (CAE).

Также зрители смогут посмотреть отечественную комедию ДЖИГАЛОУ (SBF), российскую фантастику ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ (NKI), мультфильм ЗВЕРИНЫЕ БОИ (MFC), драму ОДНАЖДЫ В КИНО (CPF) и комедию НАШ ДВОР. 25 ЛЕТ СПУСТЯ (ALM).

04.01.2022 Автор: Максим Острый