Предпродажи уикенда: «Сердце пармы» претендует на лучший старт года среди российских фильмов
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим исторический эпик СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP), ретро-драму ПАССАЖИРЫ НОЧИ (RWV) и детектив ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН (GF).
Обнадеживающие предпродажи демонстрирует экранизация книги Алексея Иванова СЕРДЦЕ ПАРМЫ, успевшая заработать уже почти 4 млн рублей. Из недавних крупных релизов фильм Антона Мегердичева уступил только голливудскому проекту СМЕРТЬ НА НИЛЕ (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 177,3 млн). В то же время новинка обошла KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн), ЧЕРНОБЫЛЬ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 163,5 млн) и другую экранизацию Алексея Иванова, ТОБОЛ (1,4 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|6,177
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|3,984
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|3,842
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|2,542
|ТОБОЛ
|1,138
|АМАНАТ
|0,425
Французская лента ПАССАЖИРЫ НОЧИ предварительно освоила 49,1 тысяч рублей. Это расположило картину между фильмами УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (89,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн) и МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (44,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
|89,1
|ПАССАЖИРЫ НОЧИ
|49,1
|МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ
|44,1
Детективный триллер ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН отметился предпродажами в размере 31,5 тысяч рублей. Это соответствует уровню итальянской остросюжетной ленты ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (34,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и опережает показатели другого испанского детектива, НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ (19,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн). В то же время новинка уступила недавнему аналогу МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (72,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА
|72,1
|ДЕВУШКА В ТУМАНЕ
|34,1
|ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН
|31,5
|НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ
|19,9
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05.10.2022 Автор: Никита Никитин