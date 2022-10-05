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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Сердце пармы» претендует на лучший старт года среди российских фильмов

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим исторический эпик СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP), ретро-драму ПАССАЖИРЫ НОЧИ (RWV)  и детектив ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН (GF).

Обнадеживающие предпродажи демонстрирует экранизация книги Алексея Иванова СЕРДЦЕ ПАРМЫ, успевшая заработать уже почти 4 млн рублей. Из недавних крупных релизов фильм Антона Мегердичева уступил только голливудскому проекту СМЕРТЬ НА НИЛЕ (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 177,3 млн). В то же время новинка обошла KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн), ЧЕРНОБЫЛЬ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 163,5 млн) и другую экранизацию Алексея Иванова, ТОБОЛ (1,4 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
СМЕРТЬ НА НИЛЕ 6,177
СЕРДЦЕ ПАРМЫ 3,984
KING'S MAN: НАЧАЛО 3,842
ЧЕРНОБЫЛЬ 2,542
ТОБОЛ 1,138
АМАНАТ 0,425

Французская лента ПАССАЖИРЫ НОЧИ предварительно освоила 49,1 тысяч рублей. Это расположило картину между фильмами УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (89,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн) и МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (44,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ 89,1
ПАССАЖИРЫ НОЧИ 49,1
МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ 44,1

Детективный триллер ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН отметился предпродажами в размере 31,5 тысяч рублей. Это соответствует уровню итальянской остросюжетной ленты ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (34,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и опережает показатели другого испанского детектива, НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ (19,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн). В то же время новинка уступила недавнему аналогу МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (72,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА 72,1
ДЕВУШКА В ТУМАНЕ 34,1
ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН 31,5
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ 19,9

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05.10.2022 Автор: Никита Никитин

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