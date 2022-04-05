Обзор новинок проката на уикенде 7–10 апреля 2022 года

Главной новинкой уикенда станет российско-турецкий мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP). Учитывая хороший уровень анимации и низкую конкуренцию, картина вполне может повторить успех ФИННИКА, совсем недавно стартовавшего со 120 млн рублей. Также у проекта есть все основания рассчитывать на работу в длину – до самого выхода БУКИ в конце апреля у него не будет значимых соперников.

На взрослую аудиторию рассчитана фантастическая экшн-комедия компании A24 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG). В иной ситуации фильм мог бы стать менее заметным событием из-за отсутствия звезд первой величины в составе. Однако в настоящий момент тот факт, что это продукт известной голливудской студии, должен перевесить все остальное. Референсом в данном случае можно назвать проект ТАЙНА 7 СЕСТЕР (33 млн на старте).

Для тех, кто рассчитывает на менее развлекательный контент, на этом уикенде стартует спортивная драма ГАРРИ ХАФТ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ (MD). Историю боксера, выжившего в нацистстком концлагере, снял знаменитый Барри Левинсон. Главную роль исполнил Бен Фостер. Наиболее близким аналогом новинке можно назвать проект МОТЫЛЕК (17 млн за первый уикенд).

Любители хорроров на этой неделе смогут выбрать между БАБУШКОЙ (PRD) и ПРИЗРАКОМ МОНАХИНИ ИЗ БОРЛИ (KNLG). Испанская лента привлекает своим сюжетом, в то время как британская картина может похвастаться тем, что в ее основе лежат реальные события.

Также зрители смогут посмотреть спортивную ленту БОДИБИЛДЕР (CS), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 140. ВСЕ МУЛЬТИКИ - ДЕТЯМ! (MVK, с 09.04), триллер ПРЯТКИ (PVZGL), фильм ужасов СКРЕЖЕТ (RWV), а также перевыпуски БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА (SMKT), САЛЮТА-7 (NKI) и ТАРАСА БУЛЬБЫ (CP).

05.04.2022 Автор: Максим Острый