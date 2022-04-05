top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 7–10 апреля 2022 года

Дельфины, боксеры, призраки и другие

Главной новинкой уикенда станет российско-турецкий мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP). Учитывая хороший уровень анимации и низкую конкуренцию, картина вполне может повторить успех ФИННИКА, совсем недавно стартовавшего со 120 млн рублей. Также у проекта есть все основания рассчитывать на работу в длину – до самого выхода БУКИ в конце апреля у него не будет значимых соперников.

На взрослую аудиторию рассчитана фантастическая экшн-комедия компании A24 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG). В иной ситуации фильм мог бы стать менее заметным событием из-за отсутствия звезд первой величины в составе. Однако в настоящий момент тот факт, что это продукт известной голливудской студии, должен перевесить все остальное. Референсом в данном случае можно назвать проект ТАЙНА 7 СЕСТЕР (33 млн на старте).

Для тех, кто рассчитывает на менее развлекательный контент, на этом уикенде стартует спортивная драма ГАРРИ ХАФТ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ (MD). Историю боксера, выжившего в нацистстком концлагере, снял знаменитый Барри Левинсон. Главную роль исполнил Бен Фостер. Наиболее близким аналогом новинке можно назвать проект МОТЫЛЕК (17 млн за первый уикенд).

Любители хорроров на этой неделе смогут выбрать между БАБУШКОЙ (PRD) и ПРИЗРАКОМ МОНАХИНИ ИЗ БОРЛИ (KNLG). Испанская лента привлекает своим сюжетом, в то время как британская картина может похвастаться тем, что в ее основе лежат реальные события.

Также зрители смогут посмотреть спортивную ленту БОДИБИЛДЕР (CS), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 140. ВСЕ МУЛЬТИКИ - ДЕТЯМ! (MVK, с 09.04), триллер ПРЯТКИ (PVZGL), фильм ужасов СКРЕЖЕТ (RWV), а также перевыпуски БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА (SMKT), САЛЮТА-7 (NKI) и ТАРАСА БУЛЬБЫ (CP).

05.04.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

С 7 апреля компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2022 года
Подробнее
«Амедиатека» представила новинки апреля 2022 года
Подробнее
Каннский кинофестиваль рассмотрит для участия фильмы Сокурова, Серебренникова и Звягинцева
Подробнее
Okko анонсировал новинки апреля 2022 года
Подробнее
Kion представил новинки апреля 2022 года
Подробнее
Сергей Сельянов об успехе дилогии «Брат»: «Перевыпуски оказались небезнадежной идеей»
Подробнее
Premier представил обновления библиотеки в апреле 2022 года
Подробнее
IVI анонсировал премьеры апреля 2022 года
Подробнее
Start анонсировал новинки библиотеки в апреле 2022 года
Подробнее
Компания Lionsgate приостановила выход своих фильмов в России
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2022 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 28 марта по 3 апреля
Подробнее
Wink представил премьеры апреля 2022 года
Подробнее
Кинотеатры заявили, что хотят оставлять себе 70% выручки перевыпусков
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последнее пришествие дьявола» стартует с пятой строчки
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 31 марта – 3 апреля 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 31 марта – 3 апреля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Сядь за руль моей машины» опережает «Минари»
Подробнее
Касса четверга: «Последнее пришествие дьявола» стало лучшей новинкой
Подробнее