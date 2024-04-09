Обзор новинок проката на уикенде 11–14 апреля 2024 года

События в новом фильме Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (AK) разворачиваются во время гражданской войны в современных США. Такая неординарная концепция, в сочетании с именем постановщика и зрелищным трейлером, вполне может обеспечить новинке звание главного спящего хита этого года. Политический контекст сюжета может привлечь к ленте как региональных зрителей, так и ценителей арт-мейнстрима из крупных городов. Ориентирами в данном случае выступают проекты ГРЕНЛАНДИЯ (30,1 млн рублей на старте) и СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО (52,2 млн на старте).

Основным конкурентом ПАДЕНИЮ ИМПЕРИИ среди новинок на уикенде станет экшн МАНКИМЭН (VLG). У фильма бодрый трейлер, звездный Дев Патель в роли и главного героя, и режиссера картины, и экзотический сеттинг. На старте картина должна опережать такие релизы, как ДЕНЬ КУРКА (17,1 млн рублей) и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (13,1 млн).

Максим Острый, автор БК: «Режиссерский дебют Пателя стопроцентно удался. Явно поставленная им самим перед собой цель снять признание в любви целому жанру и одновременно сопроводить его важным для автора социальным комментарием полностью достигнута. При этом МАНКИМЭН не выглядит формальным повторением уже известных приемов и шаблонов. У фильма очень удачные ритм и структура, бешеный и не дающий скучать экшн и блестящий монтаж».

Любителей хорроров на неделе ждут тайваньские ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (EXP). За последнее время дистрибьютор отлично освоил актуальные принципы работы с этим жанром и уверенно держит определенную планку. Новинка, вероятно, начнет прокат на одном уровне с фильмами ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (13,7 млн рублей) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (11,7 млн).

Еще одним остросюжетным релизом недели станет триллер СЛЕД КИЛЛЕРА (GF). Его козыри – это в первую очередь исполняющие здесь главные роли Венсан Кассель и Сэмюэл Л. Джексон. Референсами тут могут служить картины ИГРА ГАННИБАЛА (17,1 млн рублей на старте) и БАРРАКУДА (9,5 млн).

Поклонники антиутопий и актерского таланта Миллы Йовович смогут насладиться на уикенде триллером ДЫШИ! (CRP). В качестве ориентиров здесь могу выступить проекты ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (15,5 млн рублей на старте) и ДЫШИ ВО МГЛЕ (11,3 млн на старте).

Подростков постарается заинтересовать фэнтези-анимация из Китая ФЕЯ И БЕЛЫЙ КИТ (GF). Ее ближайшие референсы – мультфильмы ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (8,5 млн рублей на старте) и МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (6 млн на старте).

Взрослую аудиторию привлечет эротический триллер ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (NMG). Однако редкому для российского проката сочетанию жанров будет нелегко пробраться к своему зрителю через строй сильных конкурентов.

Также зрители смогут посмотреть комедийный хоррор ВАМПИРША-ГУМАНИСТКА ИЩЕТ ОТЧАЯННОГО ДОБРОВОЛЬЦА (RWV), драмы ДЖОЙКА (TNL), ЗОЛОТО РЕЙНА (ART) и РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ (ABK), комедии ДОЖДЬ ИЗ МУЖЧИН (RUR) и НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ (MSM), документальный фильм ЗА ПРЕДЕЛАМИ. СНЕЖНЫЕ ПСЫ (PIFD), спектакль КОРСАР (KAP), фэнтези ЛЕГЕНДА О РУСАЛКЕ (KL), триллер ТУМАН (BSD), драмеди Я – КОТ (KNLG), семейную ленту СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ: ДРУЗЬЯ НАВЕК (WP) и перевыпуск драмы ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА (INK).

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

09.04.2024 Автор: Максим Острый