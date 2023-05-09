Обзор новинок проката на уикенде 11–14 мая 2023 года

Лидером среди новинок на уикенде должна стать комедия МАМА МАФИЯ (CP). Картина обладает бодрым роликом и вполне может воспользоваться симпатией российского зрителя к несколько старомодным проектам подобного жанра. Кроме того, в пользу фильма говорят каст (Моника Беллуччи и Тони Коллетт) и низкая конкуренция. В качестве референсов можно назвать проекты АЛИ, РУЛИ! (28,7 млн рублей на старте) и ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (25 млн).

Поклонников первой части в прокате будет ожидать российская мелодрама 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (CP). Однако вопрос о том, насколько новинка сможет воспользоваться своей событийностью, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры, остается открытым. Ее ближайший ориентир – НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (9,4 млн).

Поклонники хорроров вновь смогут выбрать минимум из двух проектов. БЕЗ ФИЛЬТРОВ (GF) обладает небанальным сюжетом и может похвастаться хорошей прессой. В качестве референсов в данном случае можно назвать релизы ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (14,6 млн) и ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (11,6 млн).

ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP) – более классический представитель жанра, с демонами и традиционными скримерами. Его ориентиры – ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (8,1 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (6,6 млн).

На аудиторию крупных городов рассчитан байопик КТО УБИЛ BLACKBERRY (KAP). В качестве референса можно вспомнить ленту АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ (7,3 млн).



Ценителям фестивального кино на уикенде стоит обратить внимание на триллер УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» (EXP). Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где завоевала награду за лучшую женскую роль.

Также зрители смогут посмотреть мелодрамы ВЛЮБЛЕН БЕЗ ПАМЯТИ (ARM) и МАСКЕРАД (ABK), фантастические проекты ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ, ПОЛОМКА НА ЛИНИИ и ШУМ ЗА СТЕНОЙ (все три – KNT, с 09.05), драму МЕНЬШЕЕ ЗЛО (SBF), фильмы ужасов ЧУЖОЙ. ВТОРЖЕНИЕ (KNLG) и ЭПИДЕМИЯ: ВИРУС-32 (RWV).

09.05.2023 Автор: Максим Острый