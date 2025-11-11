Обзор новинок проката на уикенде 13-16 ноября

Главной новинкой уикенда станет голливудский фильм ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Грандиозное возвращение любимых героев-иллюзионистов для российской публики в условиях отсутствия официального мейджорского контента обладает повышенной событийностью, и при хорошем «сарафане» лента может рассчитывать на долгий успешный прокат, включающий новогодние каникулы. Основными ориентирами по сборам здесь могут служить приключенческий экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (330 млн рублей и 949 тысяч зрителей на старте) и предыдущая часть франшизы (428 млн рублей и 1,518 млн зрителей за первый уикенд).

За внимание детской и семейной аудитории поборются сразу две необычных няньки. Первая – сказочная, в исполнении Светланы Ходченковой. ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG) – городское фэнтези, переосмысляющее популярные фольклорные образы. Сочетание современного юмора и традиционного волшебства в кадре позволяют прогнозировать сборы на уровне близкой по жанру ленты ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (62,6 млн рублей и 179 тысяч зрителей после первых выходных) и детского зимнего релиза ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (45,2 млн рублей и 172 тысячи зрителей на старте).

Вероника Скурихина, автор БК: «ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ создает нужное предновогоднее настроение с его готовностью верить в чудеса и легко их принимать. Это бесконечно доброе кино, которое старательно развлекает публику, пока доносит до нее простую, но оттого не менее важную идею: детям нужны родители, а не их карьерные достижения».

Вторым воспитателем станет Никита Панфилов в семейно-криминальной комедии ЛЫСЫЙ НЯНЬ (CP), сочетающей «взрослый» экшн с шутками, рассчитанными на детей. Ее ориентирами могут служить фильмы ДЕТИ-ШПИОНЫ (26,3 млн рублей и 71 тысяча зрителей на старте) и МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (27,2 млн рублей и 66 тысяч зрителей после первого уикенда).

В жанре хоррора основным предложением станет американский фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (KNLG). Его ориентиры – АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ (10,5 млн рублей и 24 тысячи зрителей за первые выходные) и ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (10,5 млн рублей и 23 тысячи зрителей на старте).

Ценители российского фестивального кино получат возможность оценить новую работу Сергея Безрукова в ленте ИСКУПЛЕНИЕ (KAP). А зрители, которые ищут в кино зрелищные вдохновляющие драмы, могут обратить внимание на СОЛЕНУЮ ТРОПУ (CIPA).

Также 16 ноября в прокат выйдет киноверсия спектакля ВОСКРЕСЕНИЕ (KAP) и перевыпуски лент РАН (INK) и ХЭППИ-ЭНД (VRT).

Флагманом пиратского сегмента на этой неделе станет фантастический боевик ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ. За счет отличного «сарафана», уже складывающегося в мировом прокате, он может достаточно активно привлечь аудиторию, следящую за зарубежными новинками.

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

11.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина