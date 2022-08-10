Предпродажи уикенда: семейный проект «Легенды Орленка» вырвался в лидеры
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную картину ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (NKI), триллер ВЫШКА (GF), хоррор ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (PRD) и фэнтези РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (CP).
Лучшие предпродажи среди новинок показывает отечественная лента ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА с результатом 229,7 тысяч рублей. Премьера уступила главному аналогу АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), но обошла проекты ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и ДОРОГОЙ ПАПА (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,97 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
|ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА
|229,7
|ЗАВТРАК У ПАПЫ
|151,8
|ДОРОГОЙ ПАПА
|67,9
Следом за лидером пришла ВЫШКА, предварительно заработавшая 182,7 тысяч рублей. Survival-триллер превзошел аналоги ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн) и СИНЯЯ БЕЗДНА (45 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВЫШКА
|182,7
|ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
|121,2
|СИНЯЯ БЕЗДНА
|
45,0
Фильм ужасов ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА отметился на старте суммой в 162,2 тысяч рублей. Хоррор-приквел уступил данным ПРОКЛЯТИЯ МОНАХИНЬ (222,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн), но обошел проекты УЧЕНИК ЭКОРЦИСТА (74,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн), ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (52,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ
|222,7
|ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
|162,5
|УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
|74,5
|ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ
|52,2
|ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ
|31,3
Фэнтези-проект РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (103, тысяч рублей) повторил уровень предпродаж недавнего релиза ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В то же время новинка уступила другим необычным семейным проектам ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (165,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн) и ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (159,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,6 млн).
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Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПИТЕР ПЕН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|165,6
|ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ
|159,9
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|103,3
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,6
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10.08.2022 Автор: Никита Никитин