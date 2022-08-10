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Аналитика


Предпродажи уикенда: семейный проект «Легенды Орленка» вырвался в лидеры

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную картину ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (NKI), триллер ВЫШКА (GF), хоррор ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (PRD) и фэнтези РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (CP). 

Лучшие предпродажи среди новинок показывает отечественная лента ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА с результатом 229,7 тысяч рублей. Премьера уступила главному аналогу АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), но обошла проекты ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и ДОРОГОЙ ПАПА (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,97 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6
ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 229,7
ЗАВТРАК У ПАПЫ 151,8
ДОРОГОЙ ПАПА 67,9

Следом за лидером пришла ВЫШКА, предварительно заработавшая 182,7 тысяч рублей. Survival-триллер превзошел аналоги ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ  (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн) и СИНЯЯ БЕЗДНА (45 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВЫШКА 182,7
ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2
СИНЯЯ БЕЗДНА
45,0

Фильм ужасов ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА отметился на старте суммой в 162,2 тысяч рублей. Хоррор-приквел уступил данным ПРОКЛЯТИЯ МОНАХИНЬ (222,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн), но обошел проекты УЧЕНИК ЭКОРЦИСТА (74,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн), ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (52,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ 222,7
ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 162,5
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА 74,5
ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ 52,2
ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 31,3

Фэнтези-проект РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (103, тысяч рублей) повторил уровень предпродаж недавнего релиза ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В то же время новинка уступила другим необычным семейным проектам ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (165,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн) и ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (159,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,6 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПИТЕР ПЕН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 165,6
ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ 159,9
РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 103,3
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,6

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10.08.2022 Автор: Никита Никитин

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