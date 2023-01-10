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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 12 – 15 января 2023 года

Шпионы, медвежата, повара и другие

Ключевой новинкой уикенда и основным конкурентом ЧЕБУРАШКЕ в борьбе за лидерство в прокате станет новая картина Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF). Фильм, главные роли в котором исполнили Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант, постарается полностью утолить жажду по крупным голливудским релизам, которая образовалась за время новогодних праздников. Предыдущая работа режиссера, ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, стартовала с 272 млн рублей, и есть все шансы, что новинку ждет аналогичный успех.

Главным предложением для семейной аудитории на уикенде выглядит мультфильм УМКА (CRP). Он обладает узнаваемым брендом и удобным для кинотеатров хронометражем. В качестве референсов в данном случае можно назвать БАРБОСКИНЫХ НА ДАЧЕ (13,1 млн на старте) и ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (14 млн).

Любителям легкого европейского кино стоит обратить внимание на БИТВУ ШЕФОВ (CPF), испанскую комедию, тепло принятую публикой у себя на родине. Ее ориентиры – проекты НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (5,7 млн) и РИМСКИЕ СВИДАНИЯ (6 млн).

Также зрители смогут посмотреть семейную ленту КАСПЕР (KNLG), триллер КРОВЬ (CP), драму ЛИЛИ И МОРЕ (AK) и комедию ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (CP).

10.01.2023 Автор: Максим Острый

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