Обзор новинок проката на уикенде 12-15 мая 2022 года

Главная новинка уикенда – боевик ФЛЕШБЭК (MD) с Лиамом Нисоном в главной роли и Мартином Кэмпбеллом (КАЗИНО РОЯЛЬ) в режиссерском кресле. Также в ленте заняты Гай Пирс и Моника Беллуччи, что является еще одним ее плюсом. Наконец, в сюжете картины есть элементы фантастики, что может привлечь дополнительную аудиторию. У ФЛЕШБЭКА, таким образом, есть все шансы обойти стартовые показатели ЛЕДЯНОГО ДРАЙВА (22,2 млн) и ЧЕСТНОГО ВОРА (31,6 млн).

В первую очередь на интерес со стороны региональных зрителей рассчитывает российская комедия БОТАН И СУПЕРБАБА (CRP). Фильму может не хватить событийности, однако у него достаточно занятный трейлер и низкое конкурентное окружение. Референсами в данном случае могут служить СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ (24 млн) и ДРАКУЛОВ (30,5 млн).

Главным предложением для любителей хорроров на уикенде станет ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP). Однако в данном случае не в пользу проекта говорит наличие в Сети «пиратской» копии и не слишком увлекательный сюжет. Тем не менее, картина вполне вправе надеяться, как минимум, на цифры ленты ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (7,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть военную мелодраму АФРИКА (KNT, с 09.05), триллер ГРЕШНОЕ ТЕЛО (SBF), мелодраму ДЫШИТЕ СВОБОДНО (NKI), семейную картину МАРУСЯ ФОРЕVА (NKI), драму НЕЛЕГАЛ (MVK), анимационный проект СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА (KNLG), сказку ТАЙНА АМУЛЕТА (TNL), мелодраму УЛЕЙ (CPF), комедию ЭТОМУ БЫТЬ! (PRD), а также перевыпуски проектов КОФЕ И СИГАРЕТЫ (INK) и СТРАШНЫЕ СКАЗКИ (PRGK).

10.05.2022 Автор: Максим Острый