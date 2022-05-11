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Аналитика


Предпродажи уикенда: экшн «Флешбэк» идет вровень с «Заступником»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим экшн ФЛЕШБЭК (MD), российскую комедию БОТАН И СУПЕРБАБА (CRP), семейную картину МАРУСЯ FOREVA! (NKI) и хоррор ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP).

Лидер предпродаж на текущей неделе - боевик ФЛЕШБЭК с результатом 86,1 тысяч рублей. Новинке далеко до показателей ЛЕДЯНОГО  ДРАЙВА (220,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн), но зато новая картина с Лиамом Нисоном несильно отстала от ЧЕСТНОГО ВОРА (93,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн) и почти сравнялась с ЗАСТУПНИКОМ (89,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн). Позади остался СНЕГОУБОРЩИК (42,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ 220,7
ЧЕСТНЫЙ ВОР 93,7
ЗАСТУПНИК 89,5
ФЛЕШБЭК 86,1
СНЕГОУБОРЩИК 42,2

Комедия БОТАН И СУПЕРБАБА предварительно заработала 77,7 тысяч рублей. Это в четыре раза слабее результата одного из предыдущих проектов Ильи Куликова ДРАКУЛОВ (286,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн), а также уступает данным другой комедии с Романом Поповым ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн). В то же время премьера обошла недавнюю комедию ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (66,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн).  

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ДРАКУЛОВ 286,3
ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 132,4
ТОЛЬКО НЕ ОНИ 123,4
БОТАН И СУПЕРБАБА 77,7
ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 66,9

Семейная комедия МАРУСЯ FOREVA! освоила на предпродажах 31,7 тысяч рублей. Это ощутимо меньше показателей похожих лент ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и ДОРОГОЙ ПАПА (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 23 млн).  

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЗАВТРАК У ПАПЫ 151,8
ДОРОГОЙ ПАПА 67,9
МАРУСЯ FOREVA! 31,7

Новый хоррор компании «Экспонента» ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ собрал 28,1 тысяч рублей. Это меньше предпродаж предшествующих проектов ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн), ЛОВЕЦ СНОВ (48,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн), АСТРАЛ. ОНЛАЙН (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ 52,0
ЛОВЕЦ СНОВ 48,9
АСТРАЛ. ОНЛАЙН 36,7
ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 31,3
ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ 28,1

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11.05.2022 Автор: Никита Никитин

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