Предпродажи уикенда: экшн «Флешбэк» идет вровень с «Заступником»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим экшн ФЛЕШБЭК (MD), российскую комедию БОТАН И СУПЕРБАБА (CRP), семейную картину МАРУСЯ FOREVA! (NKI) и хоррор ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP).
Лидер предпродаж на текущей неделе - боевик ФЛЕШБЭК с результатом 86,1 тысяч рублей. Новинке далеко до показателей ЛЕДЯНОГО ДРАЙВА (220,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн), но зато новая картина с Лиамом Нисоном несильно отстала от ЧЕСТНОГО ВОРА (93,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн) и почти сравнялась с ЗАСТУПНИКОМ (89,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн). Позади остался СНЕГОУБОРЩИК (42,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,7 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ
|220,7
|ЧЕСТНЫЙ ВОР
|93,7
|ЗАСТУПНИК
|89,5
|ФЛЕШБЭК
|86,1
|СНЕГОУБОРЩИК
|42,2
Комедия БОТАН И СУПЕРБАБА предварительно заработала 77,7 тысяч рублей. Это в четыре раза слабее результата одного из предыдущих проектов Ильи Куликова ДРАКУЛОВ (286,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн), а также уступает данным другой комедии с Романом Поповым ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн). В то же время премьера обошла недавнюю комедию ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (66,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ДРАКУЛОВ
|286,3
|ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
|132,4
|ТОЛЬКО НЕ ОНИ
|123,4
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|77,7
|ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
|66,9
Семейная комедия МАРУСЯ FOREVA! освоила на предпродажах 31,7 тысяч рублей. Это ощутимо меньше показателей похожих лент ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и ДОРОГОЙ ПАПА (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 23 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЗАВТРАК У ПАПЫ
|151,8
|ДОРОГОЙ ПАПА
|67,9
|МАРУСЯ FOREVA!
|31,7
Новый хоррор компании «Экспонента» ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ собрал 28,1 тысяч рублей. Это меньше предпродаж предшествующих проектов ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн), ЛОВЕЦ СНОВ (48,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн), АСТРАЛ. ОНЛАЙН (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ
|52,0
|ЛОВЕЦ СНОВ
|48,9
|АСТРАЛ. ОНЛАЙН
|36,7
|ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ
|31,3
|ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ
|28,1
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11.05.2022 Автор: Никита Никитин