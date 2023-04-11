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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 13–16 апреля 2023 года

Призраки, демоны, зверушки и другие

На предстоящем уикенде две картины будут бороться за внимание любителей хорроров. ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (EXP) обыгрывает тему стрима, в ходе которого его ведущие сталкиваются с демонами. Картина не имеет отношения к проектам со схожими названиями, но напоминает их концептом. При хорошем «сарафане» ленте по силам опередить показатели ОСТРОВА ПРИЗРАКОВ (8,2 млн рублей на старте).

Жанровым конкурентом ПАРАНОРМАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ станут аргентинские ЛЕГИОНЫ ТЬМЫ (KNLG). Они не предлагают оригинального концепта или визуала, но вполне в состоянии обойти фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (4,8 млн).

На самых юных зрителей рассчитан мультфильм ЗВЕРОЛЭНД (TNL). У него крайне вольготное конкурентное окружение, так что в качестве ориентира в данном случае можно назвать ленту БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12,5 млн).

Сюрприз может преподнести российская драма РУССКИЙ КРЕСТ (AK, с 16.04). Экранизация поэмы Николая Мельникова выйдет в прокат только в воскресенье, но при этом у нее есть очевидная и крайне широкая целевая аудитория. В качестве референса можно назвать проект ИЕРЕЙ-САН: ИСПОВЕДЬ САМУРАЯ (5,5 млн).

Китайский фантастический блокбастер БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 (CRP, с 12.04) станет единственным проектом на уикенде, тематически опирающемся на День космонавтики. Зрелищность картины вполне может помочь ей обойти цифры ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (11,4 млн).

На мужскую аудиторию рассчитан боевик ЧЕРНЫЙ ЛОТОС (GF). У картины удачный трейлер и привлекательный кастинг, но довольно вторичный сюжет. Ориентиром здесь может служить фильм БАРРАКУДА (9,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть драмы ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ (AOF), ВОЛНЫ (RFLF), ДОКТОР (ABK), ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ (ART), ЗОСЬКИНА ЗАПРАВКА (PRD), драмеди ИСТОРИЯ ОДНОГО ОГРАБЛЕНИЯ (PLK), триллер НЕ СЛЫШУ ЗЛА (PNR), комедию ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ (SBF) и перевыпуски лент ГОРОД БОГА (INK) и ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ (RWV).

11.04.2023 Автор: Максим Острый

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